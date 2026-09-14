Szwajcaria płaci 11 milionów dolarów by pozbyć się Microsoftu
Koniec z Outlookiem i Teams! Rząd federalny Szwajcarii przeznacza ponad 11 milionów dolarów na zastąpienie narzędzi biurowych Microsoft 365 pakietem openDesk opartym na oprogramowaniu open source na 3 000 stanowiskach roboczych, mając na celu wzmocnienie suwerenności cyfrowej i bezpieczeństwa.Tired_
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Komentarze (48)
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@Rade86B: jak tylko ms zniknie ze szkół. Nie po to inwestują, żeby się nie zwróciło w przyszłości.
Postać znaną ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@pan_Ropuch: suwerenność cyfrowa
@pan_Ropuch: suwerenność zarządzania tym kto i kiedy ma wgląd w dane. MS jest zmuszony prawem do dzielenia się danymi z agencjami amerykańskimi nawet jeśli te dane leżą na serwerach w europie.
OpenDesk jest open source, sam go możesz hostować, więc masz kontrolę.
@wipok: soft/system to jedno, a co z hardware? Mimo wszystko krok w dobrą stronę.