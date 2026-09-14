Polak mistrzem świata w grapplingu. Pierwszy raz w historii
Paweł Jaworski został mistrzem świata ADCC! Polak pokonał w finale zmagań do 88 kg Szweda Marlona Tajika. To pierwszy złoty medal w rywalizacji mężczyzn w historii naszego kraju i pierwszy Europejczyk od 23 lat.dizzapointed
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Komentarze (31)
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Komentarz usunięty przez autora
To oficjalny profil Komisji Europejskiej https://www.instagram.com/p/CNozMs9od8q/
@Rare_Soul: No to nie zgadłem. Dzięki za informację.
Ze zdania "Paweł Jaworski znakomicie rozpoczął zmagania w ADCC w Krakowie." nie wynika jednoznacznie, że ten tytuł też zdobył na imprezie, która odbyła się w Krakowie.
Na wykopie interesujący jest tylko trolling