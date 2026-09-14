Wystarczyło podać schemat i wymagania gabarytowe, by w kilka minut otrzymać gotowy projekt wielowarstwowej płytki PCB, z pełnym prowadzeniem ścieżek, dopasowaniem impedancji i rozmieszczeniem komponentów. Nowe narzędzia oparte na AI robią dzisiaj to, co doświadczonemu inżynierowi zajmuje długie dni.
Czy to oznacza, że czas pakować walizki i szukać pracy w innym zawodzie? Nie do końca, ale zasady gry właśnie uległy zmianie.
Co potrafią dzisiejsze algorytmy? Automatyczne trasowanie (autorouting) znane z tradycyjnych programów CAD od lat miało złą sławę — generowało chaos, przelotki w przedziwnych miejscach i pętle sprzężeń. AI działa inaczej. Uczy się na milionach sprawnych projektów, rozumie zasady EMC (kompatybilności elektromagnetycznej), pamięta o odprowadzaniu ciepła i potrafi zoptymalizować długość ścieżek dla sygnałów różnicowych w ułamku sekundy.
Gdzie robot ciągle się wykłada? Mimo niesamowitego tempa, AI nadal brakuje inżynierskiego wyczucia i intencji:
- Fizykochemiczne pułapki: Model nie "czuje" zakłóceń generowanych przez specyficzne przetwornice w trudnych warunkach środowiskowych.
- Nietypowe komponenty: Wszystko działa świetnie, dopóki korzystasz ze standardowych bibliotek. Wyjście poza schemat często kończy się halucynacjami systemu.
- Odpowiedzialność: Żaden algorytm nie podpisze się pod certyfikacją urządzenia do zastosowań medycznych czy lotniczych.
Nowa rola inżyniera Nie jesteśmy świadkami końca elektroniki, lecz końca żmudnej rzemieślniczej dłubaniny. Inżynier przestaje być "rysownikiem ścieżek", a staje się architektem i weryfikatorem. AI wykona 80% czarnej roboty w minutę, ale to człowiek musi sprawdzić krytyczne węzły, zweryfikować założenia i zatwierdzić projekt do produkcji.
A Wy jak uważacie? Korzystacie już z autolayoutu wspieranego przez AI w swoich projektach, czy dalej wolicie ręczne układanie każdej ścieżki przy trzeciej kawie? Dajcie znać w komentarzach!
Komentarze (124)
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A może i produkujesz? Takie Kopi Luwak czy coś.
XDXDXD
Powodzenia w tym jesli automat robi wszystko za uczniow/studentow/juniorow a firma nawet ich nie chce zatrudniac bo po co szkolic mlodych jak ich prace robi doswiadczony pracownik z ai
Mozg jest jak miesien, nie bedzie olimpijczyka ktory pchnie granice technologii jesli cale zycie bedzie lezal i przewijal tiktoki
Robiłem eksperymenty z użyciem AI no i nadaje się to do hobbystycznych, elektronicznie "prostych" projektów. Ale jak zaczyna się strojenie anten, dopasowanie ścieżek czy coś czego na reddicie nie znajdziesz w 5 minut to jest klapa. Potrafi poprawnie napisać
Dla dobrego programisty AI jest jak dobry młotek dla majstra. Tyle że tak samo jak i może być majster d--a co nie wie która strona młotek trzymać, tak i AI slopowicze robią coś nad czym nie panują i o czym pojęcia nie mają
@ty_O:
Ach, no tak, bo AI takie nieomylne jest. Lepiej poprawić samemu tę garstkę błędów czy nawet nagiąć zasady tam, gdzie widać, że można aby rozwiązać problemy niż wysłać do produkcji 100 000 szt. PCB z babolem bo jedno AI zaprojektowało, drugie sprawdziło a trzecie jeszcze przekręciło treść zamówienia.
@paw1470: podłączenie głośnika obejrzyj :)
No patrzcie jakie to proste, ostatnio pewna pani profesor też podała prompta i dostała w kilka minut raport. ( ͡° ͜ʖ ͡°)