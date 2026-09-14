Wystarczyło podać schemat i wymagania gabarytowe, by w kilka minut otrzymać gotowy projekt wielowarstwowej płytki PCB, z pełnym prowadzeniem ścieżek, dopasowaniem impedancji i rozmieszczeniem komponentów. Nowe narzędzia oparte na AI robią dzisiaj to, co doświadczonemu inżynierowi zajmuje długie dni.

Czy to oznacza, że czas pakować walizki i szukać pracy w innym zawodzie? Nie do końca, ale zasady gry właśnie uległy zmianie.

Co potrafią dzisiejsze algorytmy? Automatyczne trasowanie (autorouting) znane z tradycyjnych programów CAD od lat miało złą sławę — generowało chaos, przelotki w przedziwnych miejscach i pętle sprzężeń. AI działa inaczej. Uczy się na milionach sprawnych projektów, rozumie zasady EMC (kompatybilności elektromagnetycznej), pamięta o odprowadzaniu ciepła i potrafi zoptymalizować długość ścieżek dla sygnałów różnicowych w ułamku sekundy.

Gdzie robot ciągle się wykłada? Mimo niesamowitego tempa, AI nadal brakuje inżynierskiego wyczucia i intencji:

Fizykochemiczne pułapki: Model nie "czuje" zakłóceń generowanych przez specyficzne przetwornice w trudnych warunkach środowiskowych.

Nietypowe komponenty: Wszystko działa świetnie, dopóki korzystasz ze standardowych bibliotek. Wyjście poza schemat często kończy się halucynacjami systemu.

Odpowiedzialność: Żaden algorytm nie podpisze się pod certyfikacją urządzenia do zastosowań medycznych czy lotniczych.

Nowa rola inżyniera Nie jesteśmy świadkami końca elektroniki, lecz końca żmudnej rzemieślniczej dłubaniny. Inżynier przestaje być "rysownikiem ścieżek", a staje się architektem i weryfikatorem. AI wykona 80% czarnej roboty w minutę, ale to człowiek musi sprawdzić krytyczne węzły, zweryfikować założenia i zatwierdzić projekt do produkcji.