Typowe zagrywki korpo typu Uber, Uber eats, wolt, pyszne.

Chodziło o zgarnięcie rynku, wycięcie konkurencji (w tym przypadku normalnych taksówek) i zacząć dymać wszystkich od pasażerów po kierowców.



Polecam ryba taxi. Mają aplikację, ceny identyko jak na uberze i POLSKICH kierowców. Może trafi się czasem Ukrainiec, ale to dużo lepiej niż jakiś gruzin czy inny śmierdziel.