Kierowcy z Polski idą na wojnę z Uberem. Algorytm celowo zaniżał im stawki
Około 240 tysięcy europejskich kierowców, w tym Polacy, złożyło gigantyczny pozew zbiorowy przeciwko Uberowi. Z ustaleń wynika, że algorytm testował odporność pracowników i dynamicznie ucinał stawki tym, którzy godzili się jeździć za grosze, podczas gdy prowizje korporacji rosły nawet do 50%.kocurek66
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Komentarze (57)
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I co moze jeszcze pasy działajace i wazny przegląd ?
Z drugiej strony jak to sensownie uregulować? Minimalna stawka za kilometr może się okazać domyślną (i nieopłacalną przy długich trasach)
informacja zmanipulowana, bo ta liczba 240 tysięcy to łączna liczba kierowców które mogły ucierpieć przez stosowane praktyki, a nie faktyczna liczba osób które dołączyły do pozwu
Chodziło o zgarnięcie rynku, wycięcie konkurencji (w tym przypadku normalnych taksówek) i zacząć dymać wszystkich od pasażerów po kierowców.
Polecam ryba taxi. Mają aplikację, ceny identyko jak na uberze i POLSKICH kierowców. Może trafi się czasem Ukrainiec, ale to dużo lepiej niż jakiś gruzin czy inny śmierdziel.
@KartofelZaglady21: ostatnio mi kierowca ubera w toyocie corolli wyliczał swoje koszty. Mówił to z zadowoleniem. Mówił że pali mu niecałe 5 litów gazu. Najem kosztuje go 100pln na dobę i ubezpieczenie zrozumiałem że 50pln na dobę. Twierdził że tojotka się nie psuje tylko wymienia oleje co
bo typ co potrafi kręcic kółkiem powinien zarabiac miliony