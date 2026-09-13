Ta, chcą podnieść kary z 2000 do 5000, tylko, że problem jest w tym, że aby taka kara odstraszała to najpierw kierowca musi przestać być nieuchwytny. Podejrzewam, że nawet większość przejazdów może być bez kamer. Do tego cała masa przejazdów w polu i takie, które nie mają nawet szlabanu. Gdyby kierowcy mieli gwarancję kary po nieprawidłowym wjechaniu na przejazd kolejowy to i 2000 by zadziałało.



Rozwiązaniem byłby program zakupu przez państwo mobilnych Pokaż całość