Zdemontował barierki na remontowanym przejeździe, żeby skrócić drogę.
Kierowca postanowił ominąć utrudnienia i rozebrał zabezpieczenia na modernizowanym przejeździe kolejowym, co skończyło się efektownym zakopaniem w głębokim wykopie. Przez jego popis bezmyślności składy złapały łącznie blisko 700 minut opóźnienia, a on sam zapłaci za ten rajd słony rachunek.kocurek66
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Rozwiązaniem byłby program zakupu przez państwo mobilnych
Przecież problem przejazdów można rozwiązać poprzez płacenie pieniędzy. Tak jak wszystkie inne problemy.
No i do tego reaktywne zarządzanie pod publiczkę, lepienie plastrów na każde g---o co wypłynie przez przesiąknięty karton.
@psiversum: żeby taka kara odstraszała, to przede wszystkim finansowe konsekwencje powinien ponosić właściciel pojazdu. Jeżeli kierował ktoś inny, to właściciel powinien go wskazać. Nie wie kto to? To na wzór niemiecki prowadzić notesik z ewidencją użyczeń pojazdu i na kolejny raz się przypomni.
Można ludzi mordować samochodem i właściwie nic się nie dzieje, można próbować ich rozjechać na chodniku i policja problemu nie widzi, można sobie parkować wszędzie gdzie się chce a państwo nie potrafi nic z tym zrobić ¯\(ツ)/¯.
A jak dostaniecie zdjęcie z fotoradaru?
Kiedy w tym chlewie obsr-nym g-wnem przestaniemy się cackać z ludźmi, którzy nas zabijają?