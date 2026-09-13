2002 to jeszcze końcówka patologii szarych lat 90.

To tak jak starzy Polacy gadają o Ukraińcach oraz ich przestępstwach to nie potrafią zrozumieć tego, że właśnie po 2004 roku cała patologia polska wyjechała na zachód gdzie pewnie odwalali podobnie do obcej patoli zagranicznej w Polsce teraz.

W latach 90 i wczesnych 00 pełno było takich morderstw i innych przestępstw. Ogólnie było niebezpiecznie w Polsce.