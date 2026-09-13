Pojechała do chłopaka, nigdy nie wróciła. Sprawcy nie złapano
17-letnia Lucyna Kaczmarska zniknęła bez śladu we wrześniu 2002 r. po tym, jak pojechała na spotkanie z chłopakiem do Lipska. Kilka tygodni później jej rozebrane ciało odnaleziono w lesie niedaleko Iłży, a niedługo potem w tajemniczych okolicznościach zginął jej kolega, który na własną rękę próbowałDawser
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Komentarze (53)
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No, to pewnie go odnalazł, niestety.
Pewnie przeczytali komentarze na wykopie.
Ja p------ę, gość sprzedał telefon ofiary a policja go w ogóle nie przesłuchała.
To tak jak starzy Polacy gadają o Ukraińcach oraz ich przestępstwach to nie potrafią zrozumieć tego, że właśnie po 2004 roku cała patologia polska wyjechała na zachód gdzie pewnie odwalali podobnie do obcej patoli zagranicznej w Polsce teraz.
W latach 90 i wczesnych 00 pełno było takich morderstw i innych przestępstw. Ogólnie było niebezpiecznie w Polsce.
Dodatkowo policja na poważnie się wzięła za kradzieże telefonów….
Wszędzie monitoring….
Wiele czynnikow się składa na to że teraz nie jest strach wieczorem chodzić….
Policja, podobnie jak cała dykta, w dużym stopniu jedynie pozoruje swoje działania.
@MiKeyCo: akurat tych na rowerach elektrycznych z--------------h po chodnikach należy łapać i j---ć prądem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do obrażających Owsiaka jadą od razu, u Majtasia nie dostrzegli związku ze spaloną rodziną. W wielu sprawach podobnie.
Potrafili aresztować za jedną sztukę amunicji albo eksponaty muzealne... ale Szymczyka z nielegalnym granatnikiem nawet nie zatrzymali.
Myślili
@gl0wa: w odkryciu i udowodnieniu bolca na boku, wielokrotnie