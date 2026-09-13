To jest rodzaj choroby psychicznej - we Francji jak kiedyś byłem w oddziale firmy w której pracowałem - jeden modlił się co 20-30 min, i tak z d--y bez zadnego planu, rozmawiasz z nim i z innymi on nagle rozwija dywanik gleba na ziemię i 1m do ciebie widzisz jego wypiętą dupę i tak z 1-2 minuty potem wstaje zwija dywan i wraca do konwersacji z innymi