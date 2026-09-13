Wyznawca religii pokoju blokuje wyjazd ciężarówek - USA
Muzułmanin, zatrzymał swoją ciężarówkę na samym wyjeździe z wagi, otworzył naczepę, gdzie wszedł i zaczął się modlić całkowicie tamując ruch pracującym ciężko ludziom. Video z grupy #truckers na Reddicie.ijones
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Komentarze (26)
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2. bądź zaskoczony wrogą reakcją otoczenia. pikaczu_face.
muzułmanie, feministki, RTVAGD.
po czym odjechać zestawem na bok, by nie tarasował przejazdu.
A potem wezwać holownik, żeby odjechał na parking policyjny.
Komentarz usunięty przez moderatora
Zapewniam, że za jakiś czas zobaczylibyśmy nagranie z odmienionym człowiekiem. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Headcrab_B: musiał się pomodlić ale mógł zjechać na bok, zrobił to złośliwie i z premedytacją a dlaczego to ma pokazać pogardę dla innowierców, ateistów itd. bo oni uważają że cała ziemia należy do ich "pana z chmurki" a do tego jest całkowicie bezkarny, jak takiego fundamentalistę tkniesz lewicowi kretoni podniosą krzyk że
1. miał religijny obowiązek
2. ale wypełnienie go jest ogólne, w przedziałach czasu. Na pewno nie z dokładnością do minut czy sekund. Spokojnie mógł zaparkować samochód. Nie chciał.
Dokładnie to nie ma jednoznacznego źródła prawdy w tym zakresie ani jedynego sposobu ustalania czasu. Wiele narzędzi i źródeł podaje je z dokładnością do minut, ale to bardziej początek okresu (do kolejnej godziny modłów) niż nakaz wykonania w tej właśnie minucie.