Grożba interwencji USA trzymała Iran w ryzach w kwestii Ormuz.

Gdy interwencja zaszla, okazalo się, że wujek Sam g^wno może im zrobić. Teraz to oni mają karty, a USA ich nie ma.

I jeszcze okoliczności im sprzyjają, bo Europa zbroi się na kacapa i nie pomoże na Bliskim.Wschodzie...