Państwa Zatoki szukają porozumienia z Iranem w sprawie cieśniny Ormuz
Ormuz może się trochę odblokować. Państwa Zatoki chcą rozmawiać z Iranem o zasadach żeglugi przez cieśninę, a sama zapowiedź negocjacji wystarczyła, by ropa lekko potaniała. Tylko czego w zamian będzie chciał Teheran?Portal_Stoczniowy
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Komentarze (22)
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jak odejdą od petro dolara a Iran rzeczywiście przestałby atakować to Izrael będzie robić zamachy pod fałszywa flaga i zacznie od zabicia dużej ilości ekspatow
Gdy interwencja zaszla, okazalo się, że wujek Sam g^wno może im zrobić. Teraz to oni mają karty, a USA ich nie ma.
I jeszcze okoliczności im sprzyjają, bo Europa zbroi się na kacapa i nie pomoże na Bliskim.Wschodzie...
@monster-erni: Czytałeś, co komentujesz? Jest wprost napisane, że ZEA i Saudowie mogą transportować rurami, ale to za mało.
Dodatkowo część morza Czerwonego jest w zasięgo Hutich.