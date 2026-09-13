Świat miał żegnać węgiel, a tu kolejny rekord.
IEA podniosła prognozy globalny popyt na węgiel w 2026 r. wzrośnie do 8,94 mld ton. Wysokie ceny gazu, problemy z LNG przez Ormuz i El Niño robią swoje. Gas-to-coal switching w Azji i Europie pełną parą.awe-spam
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Komentarze (82)
najlepsze
Ludzie portestuja jak farmę pv ktoś chce postawić niedaleko , hehe to ciekawe co powiedzą na zrobienie im Marsa w promieniu kilkudziesięciu km i braku wod gruntowych bo pewnie o takiej skali mówimy jeśli miałoby to w jakimś minimalnym stopniu być opłacalne
Hehe już widzę wysiedlenia na obszarze kilkunastu/ kilkudziesięciu km2
To, że nie powstaną w Polsce nowe odkrywki węgla brunatnego to fakt, ale szkoda 😊
a centra ai zaoraly wszystko od pradu po wode :P
@3mortis: Jaki znów świat? Ursula von der Lien to nie świat.
Jak I tego że węgiel jest teraz niezbędny głównie przez trumpa i Putina.
Wiatr i Fotowoltaika razem sa najmniejszym zrodlem energii
@barbara-janusz: Twój wykres pokazuje wiatr i PV osobno, a ja pisałem o OZE łącznie (słońce + wiatr + woda
Oczywiście system energetyczny powinien być rozpatrywany jako całość.
OZE pomaga, ale bez paliw kopalnych w Polsce jesienią i zimą (ale także o np. dzisiaj we wrześniową niedzielę z małym zapotrzebowaniem) gasimy światło,
@fraciu: A co za problem sprowadzić węgiel z Kolumbii? Co prawda się nie pali, ale jest dużo tańszy.