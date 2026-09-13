Hehe te mokre sny o kopaniach odkrywkowych wegla brunatnego, nowych elwktrownaich przy nich i budowy nowych sieci przesyłowych są naprawdę smieszne.

Ludzie portestuja jak farmę pv ktoś chce postawić niedaleko , hehe to ciekawe co powiedzą na zrobienie im Marsa w promieniu kilkudziesięciu km i braku wod gruntowych bo pewnie o takiej skali mówimy jeśli miałoby to w jakimś minimalnym stopniu być opłacalne

Hehe już widzę wysiedlenia na obszarze kilkunastu/ kilkudziesięciu km2 Pokaż całość