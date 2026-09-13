Aktualizacja zepsuła podstawową funkcję Excela. Kopiuj-wklej nie działa
Aktualizacja Microsoftu miała poprawić bezpieczeństwo Excela, ale u części użytkowników doprowadziła do awarii jednej z kluczowych funkcji, czyli kopiuj-wklej. Microsoft potwierdził problem w Excelu 2016, 2019, 2021 i 2024 i rozpoczął jego analizę.Skarbiec_Biz
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Komentarze (25)
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@Polak_PL: I twórców prac magisterskich ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2026: Szefie debile ejajem rozdupcyli excela, ctrl+V nie funguje i nikt nie wie co zrobić, gdzie wsadziliście tą płytkę z office 2007 z serialem?