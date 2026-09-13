Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
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Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
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Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
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Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
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Barbara Mróz-Gorgoń nadal pracuje na uczelni
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