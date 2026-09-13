Jaki morał z tej lekcji ?



Nie kupować chińskich gniotów jeżeli nie masz świadomości, że jeśli się to zepsuje - to jest do śmietnika.

W przypadku roweru to dość kosztowna strata i wyrzucić go do śmietnika



... warto więc wydać na rower, który ma elektronikę np. Boch'a Pokaż całość