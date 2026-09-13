Naprawiamy rower elektryczny #RS Elektronika
"W tym odcinku, spróbuję naprawić własny, zepsuty rower elektryczny. Będę to robił po raz pierwszy, dlatego zacznę poznawać razem z Wami tajniki budowy takiego roweru oraz poznamy też, jak można go przerobić."1988BaZyL
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Komentarze (19)
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Naprawiajcie!
Naprawił?
@kobrys13:
wymienil sterownik na inny, podmienil wtyczki bo w czesci sie roznily (wow...) i zrobil elektronike do zanegowania sygnalu z pedalow... choc pewnie mial gotowa, ktora mogl uzyc z uszkodzonego sterownika.
Film slaby, jezeli chcesz naprawiac, a nie wymieniac gotowe czesci i ciac kable zeby wtyczki sie zgadzaly.
Nie kupować chińskich gniotów jeżeli nie masz świadomości, że jeśli się to zepsuje - to jest do śmietnika.
W przypadku roweru to dość kosztowna strata i wyrzucić go do śmietnika
... warto więc wydać na rower, który ma elektronikę np. Boch'a
W chińczyku zmienisz ESC na inny, przerobowa wtyczki, przeprogramujesz i jedziesz. W boschu musisz mieć wszystko z Boscha, o ile łaskawie ci Bosch udostępni taka część i pozwoli "zakodować" wymianę, bo inaczej ESC z resztą się nie dogada