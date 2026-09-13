70 lat temu narodził się dysk twardy. IBM RAMAC zmienił sposób, w jaki komputery
13 września 1956 roku IBM wysłał pierwszy system IBM 305 RAMAC wyposażony w dysk IBM 350, uznawany za pierwszy komercyjny dysk twardy. Dzień później rozwiązanie zostało oficjalnie zaprezentowane publicznie. Sam prototyp trafił wcześniej, jeszcze w czerwcu, do firmy Zellerbach Paper w San Francisco,pixel-nerd
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Komentarze (30)
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Czyli 10-100 Tb/cala², co dla talerza 3,5" daje kilkanaście do kilkuset GB na talerz. Przełomu na HDD nie będzie. Juz pomijając że z taką pojemnością głowica musiałaby być absurdalnie szybka.
Podoba mi się użycie słowa "pożyczonej".
Tak, jasne. Z pewnością po zabawach z farbą pończocha trafiła do właścicielki.
@werfogd: można pożyczyć, a potem odkupić taką samą (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
@amilab: nie próbuja a zrobil 5 lat temu :). Z dyskami dużo więcej problemów mechanicznych, precyzja, sterylność etc. Możliwe ze zbyt trudne aby to dać radę ogarnąc w piwnicy.
Oprócz tego ludzie
Ewentualnie u innych lekarzy specjalistów:
Jakie były te inne rozwiązania? Nie było tak że były lepsze rozwiązania ale akurat wybrano akurat to? Tak jak to było w przypadku np. formatu wideo bodajże w latach 80-tych. Było kilka standardów a tak się złożyło że popularność zdobył VHS. Nie najlepszy z nich.