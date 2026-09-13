Zespół eksperymentował z różnymi rozwiązaniami, ale ostatecznie postawił na magnetyczne dyski.

Jakie były te inne rozwiązania? Nie było tak że były lepsze rozwiązania ale akurat wybrano akurat to? Tak jak to było w przypadku np. formatu wideo bodajże w latach 80-tych. Było kilka standardów a tak się złożyło że popularność zdobył VHS. Nie najlepszy z nich.