Ostra dyskusja o służbie zdrowia. "Nie stać nas na utrzymanie obecnego systemu"
Luka w budżecie NFZ sięga już 14 miliardów złotych, a obecnie proponowane rozwiązania skupiają się głównie na cięciu kosztów. Jak mówili eksperci na debacie w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu, to odbije się na dostępności świadczeń dla pacjentów.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (59)
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jak można publicznie wygadywać takie rzeczy wiedząc że największą częścią kosztów funkcjonowania szpitali są wypłaty a sami lekarze zarabiają absurdalne pieniądze pracując w kilku miejscach jednocześnie.
Zakop bo z
Czyli trzeba nic nie robić, zachować patologię nietkniętą aż nie wytrzyma i się zawali.