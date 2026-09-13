Badaczki z USWPS: prawie połowa mężczyzn w Polsce może wykazywać objawy depresji
Od 21% do aż 46% mężczyzn w Polsce może wykazywać objawy depresji wynika z badania psycholożek z Uniwersytetu SWPSgroceries
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Od 21% do aż 46% mężczyzn w Polsce może wykazywać objawy depresji wynika z badania psycholożek z Uniwersytetu SWPSgroceries
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Komentarze (82)
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Durne pindy odkrywają oczywistość niszczenia systemowego mężczyzn, ogólnie społecznych wartości rodzinnych.
Depresje można rozpatrywać jako skutki masowego kręcenia korbą, zgodnie z teorią El Bona w Psychologii Tłumu zmiany w wartościowaniu społecznym wymagają kilku pokoleń, trzeba dziesiątkami lat tłuc do głów (obecnie przez mas media, czy takie pseudo uniwersytety jak SWPS) rozwiązłość, brak wartości wyższych, zezwierzęcenie w relacjach między obywatelami, jako normę.
Według "badaczek" z SWPS
W dzisiejszym antymęskim sfeminizowanym świecie bycie facetem to śmierć za życia.
Chyba że ma się totalnie w------e.
Czekam jedynie na śmierć, mając świadomość, że choćbym zrobił wszystko, co w mojej mocy, to nigdy nie będę miał ani żony, ani rodziny.
A to, że to
@michalbialekwewlasnejosobie: Dlaczego za każdym razem jest pomijane to, że próbował razem z zrównaniem PODNIEŚĆ wiek do 67 r.ż? Polacy słabo wypadają jeżeli chodzi o długość życia na tle Europy, te dwa lata to dla wielu tyranie do śmierci.
Chcesz efektow to rob swoje, w--------e na losowe osoby których w zyciu na oczy nie widzialem nie da ci żadnych korzyści
@K-S-:
Faceci mają p--------e, bo z jeden strony testosteron, a raczej zachowania z nim zwiażane, jest z jeden strony wykorzystywane przeciwko nam (np: wyższa agresja, która jest naturalna z tego punktu widzenia), a z drugiej same szukają facetów, które mają symptomy wysokiego teścia. Innymi słowy, można po nas jechac jako grupie, płci, ale jako partnera celuje się w tego "bardziej zaradnego" (czyli zazwyczaj wyższy