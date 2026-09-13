ma to zły wpływ na poziom testosteronu.

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Faceci mają p--------e, bo z jeden strony testosteron, a raczej zachowania z nim zwiażane, jest z jeden strony wykorzystywane przeciwko nam (np: wyższa agresja, która jest naturalna z tego punktu widzenia), a z drugiej same szukają facetów, które mają symptomy wysokiego teścia. Innymi słowy, można po nas jechac jako grupie, płci, ale jako partnera celuje się w tego "bardziej zaradnego" (czyli zazwyczaj wyższy