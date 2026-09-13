Z jednej strony nowe opłaty, a z drugiej to człowieka krew zalewa widząc jaki szmelc odzieżowy zalewa rynek. Oszukańcze metki, wciskanie wszędzie poliestru, niskie gramatury. Ludzie kupują, użyją kilkanaście razy i do kosza.

Zwłaszcza kobiety mają mocno zakręcone w głowie korbą w tej kwestii. Widać to po cenach ich śmieciowej taśmowej odzieży: tanio, byle jak.

A gdy jakaś celebrytka pojawi się w tej samej drogiej sukni drugi raz, to opisywane jako skandal Pokaż całość