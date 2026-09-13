Francja ogranicza ultra fast fashion. Pierwsza taka ustawa na świecie
Francja ogranicza ultra fast fashion. Nowe prawo wprowadza opłaty ekologiczne, obowiązek podawania miejsca produkcji i zstarnak
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Francja ogranicza ultra fast fashion. Nowe prawo wprowadza opłaty ekologiczne, obowiązek podawania miejsca produkcji i zstarnak
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Komentarze (27)
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Zwłaszcza kobiety mają mocno zakręcone w głowie korbą w tej kwestii. Widać to po cenach ich śmieciowej taśmowej odzieży: tanio, byle jak.
A gdy jakaś celebrytka pojawi się w tej samej drogiej sukni drugi raz, to opisywane jako skandal
@the-great-reset: Głownie kobiety są odbiorcami tego gówna i trochę pedałków no i oskie ...
@Antykomunista-wolnosciowiec: chyba nie masz pojęcia do czego się używa telemetrii.
Poniekąd brzmi spoko, o ile faktycznie będzie uzależniona od trwałości czy ułatwienia ich naprawy.
Mimo wszystko, znowu kolejne opłaty uderzają w ludzi, którzy nie mają na co dzień zbyt dużej ilości ciuchów, bo nie widzą
Co za frajerzy..
brzmi jakby się nie należał/był niski
Za chwilę będziemy mieli kolejną falę uchodźców tym razem z Bangladeszu bo ludzie stracą tam pracę w fast fashion. Jakieś dziesiątki milionów?