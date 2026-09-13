Jeśli chodzi o realne opodatkowanie firm w tym międzynarodowych koncernów, to rozwiązaniem, które usuwa większość problemów jest likwidacja CIT i zastąpienie go podatkiem przychodowym. I jest to koncept od dawna policzony, opracowany, w Polsce zajmowało się tym Centrum im. Adama Smitha.

Z przychodowym jest o tyle sensownie, że nie da się robić sztucznie kosztów i transferować kapitału za granicę bez uprzedniego opodatkowania w Polsce. No ale też dlatego od lat nie można Pokaż całość