Jeśli najbogatsi nie płacą podatków, to płacisz za nich je ty.
Ty płacisz, ja płacę, Pan, Pani płacą, a bogacz nie płaci. I co gorsze: nie zamierza płacić podatku. Nie mamy problemu z podatkowaniem piekarni, stolarza, programisty, stacji paliw czy robotnika. Ale dziwnym trafem technologiczni giganci mimo rekordowych zysków w PL są spokojni o swoje pieniądzeAntykomunista-wolnosciowiec
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Komentarze (77)
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@jbpis: Oczywiście, mamy też ogromny problem z opodatkowaniem rzeczy "wirtualnych".
Zywność której potrzebujemy jest opodatkowana na każdym etapie produkcji a reklamy, telemetrie, profilowania, sugestie których staramy się unikać jak możemy - praktycznie wcale.
Cały system jest reliktem poprzedniego wieku i ustroju
Tylko kluczowa uwaga dla naszych rządzących socjalistów, to ma być ZAMIAST podatków od pracy, a nie oprócz.
https://youtu.be/Li_MGFRNqOE
Z przychodowym jest o tyle sensownie, że nie da się robić sztucznie kosztów i transferować kapitału za granicę bez uprzedniego opodatkowania w Polsce. No ale też dlatego od lat nie można
@panpromo09: Nie można go wprowadzić bo wbrew Twojemu zachwalaniu jakby nie miał żadnych wad, to ma mnóstwo wad i problemów.
Ale co wy p---------e? Podejrzewam, że wasza znajomość programu Korwina więc i w mniejszym, ale z tymi samymi podstawowymi założeniami konfederacji polega PRZEDE WSZYSTKIM na tym by państwo o----------o się przede wszystkim od etatówcow, drobnych i małych przedsiębiorców.
Wasza znajomość wracając, opiera się nie na tym co w tym programie faktycznie jest. Tylko na tym co słyszeliście, że ktoś powiedział, że ktoś słyszał
I przypinamy, że Polskę zrównano z ziemią na 2wś a potem przez dekady okupwano.
Szwajcaria w ogóle nie ucierpiała i zarobiła ogromne pieniądze na 2wś o których nie wolno mówić.
Bardzo duża grupa Polaków twierdzi (różne są sondaże, szacunki, opracowania co do wielkości tej grupy), że nie płaci w ogóle żadnych podatków. Jakichkolwiek. Trudno rozpocząć sensowną dyskusję, skoro duża część naszego społeczeństwa nie wie, co to jest podatek.
Podatkowanie ludzi zarabiających minimalną czy średnią jest komunistycznym absurdem, od ktorego powinniśmy jak najszybciej odejść.
Bzdura. Jeżeli państwo ma duże wydatki, to zawsze zapłacą je przede wszystkim średnio zarabiający (w szerokim znaczeniu tego słowa) bo są największą bazą do ściągania podatków i nie mają narzędzi do ich uniknięcia/optymalizacji. "Duże podatki dla bogatych", to w takiej sytuacji nie źródło dla budżetu (bo jest ich za mało, zwłaszcza w Polsce), tylko takie usprawiedliwienie do wyzysku reszty ludzi, którzy
@Flavius_Claudius_Iulianus: Racja. Czyli wszyscy którzy zarobią powyżej 30 000 PLN w roku. Na minimalnej zarobisz ok 55k na rok.
No chyba że masz fundacje rodzinną.
Poza tym Janusze I tak będą sprowadzać brudasów z trzeciego świata bo będą tańsi od Polaków i będą j---ć 6x12 bez zająknięcia.
Bo taki ma jeszcze trochę kasy, a jednoczenie nie optymalizuje, bo w zasadzie wydaje 100%, więc do niego można się d-----ć.
Prawidziwe bogaci zaś mają mechanizmy unikania i stworzyli świat pod siebie.
Tutaj łatnie to wyjasnione, na przykładzie USA, ale więszośc państw ma podobne mechanizmy unikania przed bogatych:
https://www.youtube.com/watch?v=omUFGBRNf3E