Może i mogła tam parkować zgodnie z przepisami, ale widząc auto za sobą (na 100% nawet nie spojrzała…) mogła użyć kierunkowskazu i przytulić się do skraju jezdni.



A ta po prostu zatrzymała się w miejscu i wyłączyła silnik, cholera wie o co mogło chodzić, a reakcja każdego byłaby identyczna - o ch chodzi?