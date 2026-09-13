Kobieta i jej "inteligentny" pomysł na zaparkowanie nowoczesnego BMW
Pani tłumaczy, że "kiedyś" można było tak tutaj parkować...TopFacts
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Pani tłumaczy, że "kiedyś" można było tak tutaj parkować...TopFacts
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Komentarze (81)
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bmw + mężczyzna - r-------i ludzie na drodze
nie jesteśmy tacy sami.
@Cadfael: fakt ze c-----e parkowanie, ale przynajmniej na jezdni a nie dodatkowo w--------c sie na chodnik czy chociazby "zaktowiczyc" jednym kolem.
@vogello: I co to zmienia wobec faktu, że jest tam znak "zakaz postoju"?
A ta po prostu zatrzymała się w miejscu i wyłączyła silnik, cholera wie o co mogło chodzić, a reakcja każdego byłaby identyczna - o ch chodzi?
@Cygan_Wojtus: No właśnie nie mogła, na nagraniu widać, że wcześniej stoi znak B-35.
@maciss: Z jakiej paki kierunkowskaz?
A dowodu nie mam, ale mógłbym się założyć, że nie wróciła, bo wyczuwam duże szanse na wygraną. (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Poza tym, ona nie złamała przepisów.
@LudzieToDebile: dokładnie, a nagrywający bezpodstawnie ją oskarżył kiedy nie doszło do złamania przepisów: