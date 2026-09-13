Atak w Arabii Saudyjskiej. Paliwo po 10 zł jest realne
Czy po atakach na saudyjską infrastrukturę obudzimy się w poniedziałek w nowej rzeczywistości i czy pod koniec tygodnia cena paliwa zbliżona do 10 złotych za litr stanie się faktem? To są pytania, które w czasie tego weekendu zadaje sobie wiele osób, ale odpowiedzi nie są oczywiste.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (26)
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No, ale wazne, ze lewakow d--a piecze, co? ( ͡°( ͡° ͜ʖ(
Donald Trump na prowadzeniu. Wygra wybory w USA?
@michalbialekwewlasnejosobie: przy pierwszych tyle nie o---------ł, a teraz to nawet i "wykopowi republikanie" go czasem jebią
Po ile mają paliwo w USA?
Benzyna po 4.50 i diesel po 5.50 za litr?
Ile kosztuje w Japonii?
W okolicy 4.20zł?
@pan_Ropuch: tylko to paradoksalnie spowoduje, że będzie większy popyt na paliwa, których fizycznie nie ma. A cena musi zrobić to aby był mniejszy popyt na paliwa aby