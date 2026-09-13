Czy po atakach na saudyjską infrastrukturę obudzimy się w poniedziałek w nowej rzeczywistości i czy pod koniec tygodnia cena paliwa zbliżona do 10 złotych za litr stanie się faktem? To są pytania, które w czasie tego weekendu zadaje sobie wiele osób, ale odpowiedzi nie są oczywiste.