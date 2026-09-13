Pracownik nie dostaje uposażenia, typu rękawice, okulary ochronne, odzież, buty, nie ma L4, urlopów, tatusiowego, opiekuńczego. Pewnie nie nie musi robić badań okresowych. To jak firma w UE ma być konkurencyjna? Nie ma szans. Kapitalizm i wolny rynek właśnie strzelają sobie w kolano.