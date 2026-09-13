Produkty z Indii zalewają markety budowlane. Polscy producenci zwalniają
Polska branża ceramiczna coraz głośniej bije na alarm. Tanie płytki z Indii zalewają krajowy rynek, podczas gdy rodzimym producentom rosną koszty energii i emisji CO2.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (27)
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@qusqui21: Akurat ten zwykły Areczek, to sól podatników w Polsce. To małe i średnie przedsiębiorstwa bez udziału kapitału zagranicznego, więc za granicę jedyne co jest transferowane, to jego zyski jako oszczędności - jego biznes, jego zarządzanie kapitałem.
Nie twierdzę, że są oni święci, jednak bez nich w powiatach by nie było żadnej pracy, jak
Myślenie nie boli!
Albo Indie zaczną walczyć z globalnym ociepleniem poprzez wysokie ceny energii, zaczną segregować odpady na 5 frakcji, wprowadzą system kaucyjny i przyczepią nakrętki do butelek, albo nie mają czego szukać w Europie.