Muse miał znak towarowy od 1999 r. Nick @muse należy dziś jednak do Mety
Brytyjski zespół Muse gra od 1994 roku, nazwę zastrzegł jako znak towarowy w 1999, ma 2,7 mln obserwujących i publikuje dziś jako @museband, bo nick @muse należy do agenta AI Mety. To już trzeci taki przypadek, kiedy Meta przejmuje czyjąś nazwę.aiport
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Komentarze (22)
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czy muzycy otrzymali za nazwę jakiekolwiek wynagrodzenie, czy zmiana nastąpiła za ich zgodą,
Czyli zamiast zapytać to lepiej napisać idiotyczny artykuł, który nie ma żadnego znaczenia, ale daje narrację na początku, jakoby meta siłą przejęła nazwę, nie klaryfikując tego od poczatku.
ZAKOP
( ͡€ ͜ʖ ͡€)
To czegos chlopaki chyba nie dopilnowali i Meta to wykorzystala
btw. Zespol bardzo zajebisty!
Więc ból d--y opa z d--y