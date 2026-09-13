gównoartykuł wygenrowany przez AI, by napisać sensacyjne treści. Jak sam autor przyznaje. Czego nie wiemy i czego nikt do tej pory nie potwierdził

czy muzycy otrzymali za nazwę jakiekolwiek wynagrodzenie, czy zmiana nastąpiła za ich zgodą,



Czyli zamiast zapytać to lepiej napisać idiotyczny artykuł, który nie ma żadnego znaczenia, ale daje narrację na początku, jakoby meta siłą przejęła nazwę, nie klaryfikując tego od poczatku.

ZAKOP