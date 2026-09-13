Jak patrzę na spoty, to mam wrażenie, że ci co je robili zupełnie nie wiedzą, czym jest turystyka i co ściąga tu ludzi.

A wystarczy zobaczyć turystyczne kanały anglojęzyczne: "patrzcie jak tu czysto", "jak tu ładnie i bezpiecznie", "pyszne jedzenie", "piękne miasta".



Nikogo - ale to absolutnie nikogo - z zagranicy nie interesuje Mickiewicz, Skłodowska czy Kopernik. Może trochę Chopina z uwagi na Japonię. Jednak większość spotów promujących Polskę MUSI mieć jakieś Pokaż całość