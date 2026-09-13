Zrobił spot promujący Polskę za 300 zł, POT wydał 7 mln zł (video)
Jacek Jabłoński ze Sztucznej Polski zrobił własny spot o Polsce w trzy wieczory po pracy, a jedynym twardym kosztem była subskrypcja za około 300 zł miesięcznie. Oficjalna kampania POT z Lewandowskim, Wałęsą i Eisenbergiem ma budżet 7 mln zł i trwa do grudnia.aiport
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Komentarze (60)
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@bartek-kowalski-12: to też nieliczni. Większość przyjeżdża dla taniego alkoholu i tanich (albo wręcz darmowych) dziwek.
A wystarczy zobaczyć turystyczne kanały anglojęzyczne: "patrzcie jak tu czysto", "jak tu ładnie i bezpiecznie", "pyszne jedzenie", "piękne miasta".
Nikogo - ale to absolutnie nikogo - z zagranicy nie interesuje Mickiewicz, Skłodowska czy Kopernik. Może trochę Chopina z uwagi na Japonię. Jednak większość spotów promujących Polskę MUSI mieć jakieś