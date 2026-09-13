Polityka Mao Zedonga zabiła 40-70 mln, chiny mają jego twarz go na banknotach
Zmarły 9 września 1976 roku Mao Zedong pozostawił po sobie państwo i naród w ruinie. Ponad 80 proc. Chińczyków żyło na wsi w skrajnej biedzie. Skolektywizowane rolnictwo nie zapewniało stabilnych dostaw żywności. Gospodarka planowa była niewydolna; brakowało technologii, infrastruktury...EmDeCe
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Komentarze (39)
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@jagoslau: Nie kojarzę żeby producent Beatlesów wypowiadał się tak radykalnie o geopolityce.
A czytelnicy wyborczej na koszulkach
U nas też nikt nie odpowiada za błędy i jest wybierany na kolejnych wyborach, nawet jeśli skala błędów ciut mniejsza. :)
A z drugiej strony co to są 2 mln poległych na Ukrainie przy 40 mln ( ͡° ͜ʖ ͡°)