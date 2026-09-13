Trzeba było kopać nową odkrywkę węgla brunatnego (niezależny od wahań cen na rynkach bo z odkrywki wjeżdża taśmociągiem prosto do elektrowni) na zastępstwo Bełchatowa.

Woleliście jednak naiwnie poświęcić się na światowym ołtarzu "ratowania klimatu" 🤣