Prąd, gaz, pellet i węgiel drożeją naraz
Pekao ostrzega, że ta zima może zrujnować domowe budżetynickjuzmam
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Pekao ostrzega, że ta zima może zrujnować domowe budżetynickjuzmam
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Komentarze (25)
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z usa bierzemy gaz 1000$ za 1000m3
od Rosji braliśmy za 150$
Dla przykładu Dania ma 50% energii z wiatraków i mimo to mają prawie najdroższy prąd w UE.
Woleliście jednak naiwnie poświęcić się na światowym ołtarzu "ratowania klimatu" 🤣
Świnia i cham z tego Putina.