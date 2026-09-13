"Nie tylko sklepy. Zmiany miałyby objąć wszystkie branże

Związkowa Alternatywa chce przy tym, aby proponowane rozwiązanie nie dotyczyło wyłącznie handlu. Związek postuluje objęcie nim wszystkich branż, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki w niedziele"



No to mój były pracodawca by zrezygnował z mojej pracy w niedziele. Za te 54 zł na godzinę to woleli by przeboleć brak przychody niż płacenie pracownikom xD.