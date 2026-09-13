Związkowcy chcą znieść zakaz handlu w niedzielę. W zamian 2,5x stawki za pracę
Związkowa Alternatywa chce znieść zakaz handlu w niedzielę. W zamian proponuje 2,5-krotną stawkę za pracę tego dnia - minimum 78,50 zł/h, czyli 628 zł za 8 godzin. Zasada miałaby objąć wszystkie branże.Mircore
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Komentarze (63)
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@vandrash: przecież propozycja z tego artykułu nie jest wcale bardziej wolnorynkowa od obecnej sytuacji
@OkruszekBojowy: inicjatywa jest okej i popieram, pominales jedynie ze koszt zostanie przerzucony na klienta.
@yuio: akurat zakaz handlu to pomysł kościókowej i propisowskiej nszz solidarność, a pisory to przyklepały w sejmie. Natomiast za zniesieniem tego zakazu postuluje jakiś inny dziwny związek w postaci "związkowej alterntywy".
@yuio: chyba nie jesteś zorientowany, co nie? W znacznej części sklepów ludzie dostawali większą kasę za tyranie w niedzielę, albo w zamian dostawali wolne w tygodniu, co też sobie bardzo cenili, bo bez brania urlopu mogli pozałatwiać w
Związkowa Alternatywa chce przy tym, aby proponowane rozwiązanie nie dotyczyło wyłącznie handlu. Związek postuluje objęcie nim wszystkich branż, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki w niedziele"
No to mój były pracodawca by zrezygnował z mojej pracy w niedziele. Za te 54 zł na godzinę to woleli by przeboleć brak przychody niż płacenie pracownikom xD.
Nadgodziny: stawka godzinowa x1.5
Weekend: stawka godzinowa x2
Święta (Nie wszędzie): stawka godzinowa razy 2.5 albo tam 3 już nie pamiętam dokładnie
@darek-jg: Nawet w opisie jest: