Jechał Pandą z Polski za 15 tys. zł. Musi oddać 5,6 mln zł
Rekordowe szkody polskich aut za granicą. Włoski proceder ma się dobrzeetepetete
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Rekordowe szkody polskich aut za granicą. Włoski proceder ma się dobrzeetepetete
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Komentarze (33)
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Może wystarczy mieć OC?
Ktoś skorzystał z jej danych, anulowała ubezpieczenia, a instytucja chciał dowalić mandat za brak OC.
Komentarz w stylu: wystarczy spłacać cudze kredyty/wychowywać czyjeś dzieci/opłacać ubezpieczenia nie swoich aut* (niepotrzebnie skreślić).
ale wlasnie mowa o procederze w ktorym wlosi chcac uniknac wysokiego odatku drogowego i wysokiego OC, jezdza samochodem zarejestrowanym na slupa z polski, podatek znika, polskie oc jest o wiele mniejsze - profit
problem pojawia sie kiedy polski slup ma w dupie przedluzanie oc
W Neapolu i okolicach jeżdżą dziesiątki tysięcy pojazdów na polskich tablicach rejestracyjnych w ramach finansowego procederu mającego na celu ominięcie wysokich kosztów ubezpieczeń.
Wysokie stawki OC: W Neapolu obowiązkowe ubezpieczenie OC potrafi kosztować ponad 1100 euro rocznie, podczas gdy w Polsce średnia składka jest znacznie niższa.
z czego sama Łódź to 2,14 zł.