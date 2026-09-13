jak to jest że mając szwajcarskie prawo jazdy nie mogę się poruszać po Szwajcarii samochodem na np. polskich rejestracjach (właśnie ze względu na ubezpieczenie i cło, i teoretycznie mając polskie prawo jazdy nie mogę się poruszać po Polsce samochodem na obcych rejestracjach), ale za to widzę w Szwajcarii dużo śniadych dżentelmenów poruszających się na polskich rejestracjach którzy nie potrafią odpowiedzieć "Dzień dobry", teoretycznie Włoch we Włoszech z włoskim prawkiem nie powinien móc Pokaż całość