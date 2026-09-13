Zajęliby się ustanowieniem jakiegoś ludzkiego standardu odbioru odpadów sortowanych a nie takimi pierdołami - przecież wymóg pakowania papieru w worki pasuje co najwyżej do profilu życia emerytów co mają do wyrzucenia starą gazetę i torebkę po mące (u wielu nawet i tego nie ma bo idzie na rozpałkę w centralnym) a nie współczesnego - tektury z kilkudziesięciu pudeł po przesyłkach miesięcznie.