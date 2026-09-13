Śmietnik przy płocie tylko za zgodą sąsiada. Bez niej trzeba będzie znaleźć inne
Śmietnik przy bocznym płocie, obok bramy albo furtki, to standard przy tysiącach domów jednorodzinnych. Projekt nowych pstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (51)
najlepsze
" aby przy domu jednorodzinnym miejsce gromadzenia odpadów znajdowało się co najmniej 3 m od granicy działki i 10 m od właściwych okien lub drzwi."
- o może w końcu, to będzie koniec zabudowy szeregowej xDDDDDDDDD
Zwyczajowa linia zabudowy to ok 6 m, więc jedyne mozliwe miejsce to za domem .... pod warunkiem że ogród ma min 14 m długości za domem jeszcze. Czyli totalnie niedostepny od ulicy :)
@17loginbylzajety: To moze przestać zamaiwiac ciagle śmieci do domu to nie będziesz musiał tyle wyrzucać.