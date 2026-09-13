u mnie to samo: trzeba pamiętać że pierwszego zarządcę wskazuje deweloper, szybko minęło parę lat i okazało się że dach przecieka w tak wielu miejscach że wymaga wymiany na nowy, oczywiście gwarancja się skończyła bo zarządca przeciągał sprawy i zgłoszenia albo łatał tymczasowo, efekt: po 8 latach wymiana dachu i milion na kredyt na wymianę



pamiętajcie: żadnych wspólnot (to to samo jak komusze spółdzielnie)

po zakupie mieszkania w pierwszym roku do razu Pokaż całość