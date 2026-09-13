Były Administrator wspólnoty żąda ode mnie 200 tys. zł.
Wszystko zaczęło się, gdy zacząłem sprawdzać pieniądze wspólnoty FOKUS z Bobrowca - administratorwolny_kot
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Wszystko zaczęło się, gdy zacząłem sprawdzać pieniądze wspólnoty FOKUS z Bobrowca - administratorwolny_kot
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Komentarze (71)
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Trochę nie rozumiem idei tej zrzutki. Dlaczego na weryfikację tych faktów nie zrzuca się wspólnota, tylko Wykopowicze? Sprawa jest ciekawa, doceniam nagłaśnianie oszustw, ale ostatecznie to wasze mieszkania - dlaczego mamy się na to zrzucać? Wspólnocie nie zależy na wyjaśnieniu tych kwestii?
Tak do twojej informacji - za sytuację wspólnoty odpowiada przede wszystkim wspólnota, przede wszystkim zarząd. Uderzyłeś w zarządcę, a trzeba było uderzyć w zarząd. Jak zrobiłeś to publicznie, to przykro mi, ale sam się postawiłeś w swojej sytuacji. Nie piszesz za dużo o szczegółach zmiany zarządu, a to nie dzieje
I my mamy to zasponsorować? Złóżcie się w ramach wspólnoty, przecież to w waszym interesie leży, aby wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości związane z waszymi mieszkaniami.
@wolny_kot: taa, póki co to większe afery nie znalazały żadnego rozwiązania. Lekarze sobie magiczne godziny robią i wyciągają chore kwoty z systemu gdzie szpitale toną w długach i co? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
adw.....
Szanowny Panie
Nękani przez Firmę Fokus Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami
pamiętajcie: żadnych wspólnot (to to samo jak komusze spółdzielnie)
po zakupie mieszkania w pierwszym roku do razu
"Ciekaw jestem jak on wycenił koszty tych prawników i ekspertów. Gdzie jak sprawa trafia do sądu to sąd powołuje ekspertów, nakazuje wpłaty zaliczek które później pokrywa strona która przegra"
Oraz
"Więc coś tu ten lokator grubo kręci."
Komentarz usunięty przez autora
Przedstawiciele FOKUS eksponowali wobec mieszkańców określenia typu „zarządca nieruchomości” oraz numery licencji, co mogło tworzyć wrażenie formalnych, państwowych uprawnień zawodowych. Tymczasem obowiązkowy państwowy system licencji zarządców nieruchomości został zniesiony już w 2014 r. Nie twierdzę, że same numery były zmyślone — problem polega na tym, jakiego autorytetu nimi używano wobec mieszkańców.
Ten