Koniec anonimowych odpadów. Nowy system segregacji sprawdzi każde mieszkanie
Samorząd rozpoczyna konsultacje rynkowe dotyczące pilotażowego systemu indywidualnej segregacji w budynkach wielolokalow. Będzie na pewmo taniej i mniej śmieci w lasach. Producenci worków z tagami zacierają ręce.DriveSpace
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Komentarze (93)
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@Mister: Zgadzam się. 100%
Politycy którzy pójdą pod prąd lobby mają mój głos z miejsca. I niezależnie od strony do której należą.
Jak na razie takich nie widzę. Tyle w temacie
@Qullion: To jest kłamstwo. Takie zmiany są dlatego że debile w Brukseli wymyślili wskaźnik recyklingu odpadów jakie gmina musi spełnić (nie ma znaczenia rzeczywistość czy koszta jakie wyjdą).
XDDDDD
Jestem tak stary, że przeżyłem już kilka reform, po których miało być taniej a było jak zawsze drożej.
@tom_tom_w: No przecież tak było. Wywalałeś śmieci do kubła, przyjeżdżała śmieciara lub kontener i jechało to na sortownię. W blokach jedyny problem, to było podrzucanie śmieci. czyli np.przyjeżdżał pan Janusz z osiedla domków jednorodzinnych i wywalał swoje śmieci do i tak już zapełnionych po brzegi kubłów. No ale w praktyce i tak to jechało na sortownię.
@lesio_knz: Ten problem w sumie też został rozwiązany ze 20 lat temu bo wymuszono prawnie, że każda zamieszkana nieruchomość musiała mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów. Dodatkowo nie było jakoś drogo bo na jednym obszarze administracyjnym operowało kilka podmiotów odbierających odpady, które
Kilkanaście lat temu państwo wprowadzając obowiązkową opłatę za śmieci, zawarło umowę że odbierze wszystko. nie było sensu wywozić niczego do lasu ani palić w piecu.
Teraz wymuszono na nas segregację, coraz częściej są pozostawione dodatkowe worki nie mieszczące się w kuble z tłumaczeniem, że mogę je sobie wywieźć na PSZOK. Dobrze, że zostawiłem sobie kocioł z dużą komorą spalania, bo coś czuję że cofniemy
- nie daje żadnych korzyści sortujacym (płacisz grube pieniądze)
- powoduje wzrost kosztów przetwarzania śmieci
- zwiększa zużycie wody, prądu, paliwa.
Przecież z jednej góry to wcale nie są większe koszta bo i tak musisz wszystko ponownie posortować, plastików jest kilka rodzajów, szkła też i do tego inne materiały.