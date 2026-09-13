Potrzeba urzędnika aby przejrzał każdy worek ze śmieciami.

Kilkanaście lat temu państwo wprowadzając obowiązkową opłatę za śmieci, zawarło umowę że odbierze wszystko. nie było sensu wywozić niczego do lasu ani palić w piecu.

Teraz wymuszono na nas segregację, coraz częściej są pozostawione dodatkowe worki nie mieszczące się w kuble z tłumaczeniem, że mogę je sobie wywieźć na PSZOK. Dobrze, że zostawiłem sobie kocioł z dużą komorą spalania, bo coś czuję że cofniemy Pokaż całość