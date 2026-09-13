Jakbyście kiedyś wycofali zgody marketingowe w Eventim to tego nie róbcie przed koncertem bo może ile nie dostaniecie biletu, ale przynajmniej Eventim zgarnie sobie prowizję xD

Jak dobrze, że zorientowałem się 4h przed koncertem a nie na samych bramkach że nie mam biletu za który zapłaciłem w lutym bo zamiast śmiesznej sytuacji z której mogłem się pośmiać z kumplem byłby w---w i stres.

W lutym kupuje bilet przez Eventim. Zaczynam od nich dostawać takie ilości spamu, że mailowo wycofuje zgody marketingowe - dostaje potwierdzenie.

Eventim sprytnie i debilnie sobie wymyslił żeby w ogóle dostać bilet trzeba założyć konto w aplikacji, zakładam jeszcze w lutym.

Koncert 20, o 16 patrzę nie mam biletów. Telefon do Eventim - wyślą.

17 godzina drugi telefon. Wyślą.

18 godzina trzeci telefon - wyślą, ale jakby nie wysłali mamy się nie martwić poinformowali organizatora więc bez problemu wejdziemy. Od konsultanta słyszę że widzi w systemie że wycofałem zgody i pewnie dlatego nie dostałem biletu i nie ma go na moim koncie powiązanym z mailem.

Wiemy że problem będzie więc już o 19 jesteśmy na bramkach, oczywiście nikt nic nie wie. Mamy czekać.

19.15, 19.25 - w końcu ktoś się zjawia z Eventim. Nic nie wiedzą xD

W końcu kto coś załatwił i "dobra idźcie" - potwierdzenia żadnego nie ma, biletów fizycznych nie mamy idziemy na gębę.

I wiecie, było luźno bo dzialaliśmy od 16 i od początku wiedzieliśmy że będzie problem. Ale wyobraźcie sobie tą sytuację o 19.30, pół godziny przed koncertem jesteście w kolejce i MUKA.

Finalnie Was pewnie wpuszczają, ale jesteście wkurzeni, spóźnieni ale przynajmniej Eventim wziął sobie solidną prowizje.

Także ogarnijcie się tam bo jak więcej osób zacznie zgłaszać że przez wycofanie zgod nie dostają biletów za które zapłacili UOKiK dowali Wam 500zł kary i będzie pozamiatane.

Ogólnie to głosujecie pieniądzem - nigdy nic w Eventimi

PS Snarky Puppy bardzo spoko :)