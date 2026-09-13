Po kuracji Ozempikiem częściej dochodzi do rozstań.
Wstrzykują, chudną, zmieniają życie i coraz częściej zmieniają także partnera. Popularność leków na otyłość, jak Ozempik. Po dużej redukcji masy ciała nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodówDriveSpace
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Komentarze (77)
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@sebastian-podjadlo: i imigrantów
Najlepsze jest to, że kobietom nawet nie chce się trenować oraz zmieniać nawyków żywieniowych, bo to wymaga wysiłu i samokontroli. Zamiast
乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
z wszystkich sytuacji które się nie wydarzyły, ta nie wydarzyła się najbardziej.
@PotwornyKogut: puste
Kobieta zostawia częściej mężczyznę czy na odwrót.
Mam tylko przypuszczenia, że jest podobnie jak w przypadku znaczonych wygranych finansowych. Tutaj statystyki są nieubłagane: kobiety częściej zostawiają facetów, z powodu tak zwanej 'nowej szansy'.
Nic ci po danych jeżeli nie ma uwzględnionych całych sytuacji. Część facetów nie jest taka gruba jak ich partnerki.
Sprowadzanie związku do hipergamii jest bardzo ograniczające. Bo to oznacza, że i obecny i przyszły będą opierały się na prostych emocjach, a nie na paetnerkaieo relacji.