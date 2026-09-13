Artykuł jest zapewne wymyśloną historyjką, natomiast najbardziej bawią komentarze kobiet, które o swoją otyłość obwiniają mężczyzn. Poziom podobny do alkoholika, który o swoje chlanie obwinia żonę i dzieci, bo gdyby go nie "prowokowali" to on by się nie denerwował i nie pił XD ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Najlepsze jest to, że kobietom nawet nie chce się trenować oraz zmieniać nawyków żywieniowych, bo to wymaga wysiłu i samokontroli. Zamiast Pokaż całość