Nie, Polska nie potrzebuje takich ludzi jak Konfitura. Potrzebuje sprawnych służb i infrastruktury która będzie w stanie godzić samochodziarzy wraz z transportem publicznym. Najgorsze co w tej dyskusji się dzieje to to że wiele osób sądzi że samochodziarze są w stanie od tak się przesiąść do komunikacji miejskiej, bo nagle wytworzyło się lobby antysamochodowe. Nie, na pewno nie wszyscy, sam jestem tego świadkiem codziennie na Czerwonych Makach w Krakowie- mieszkam na południu Pokaż całość