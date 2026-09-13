Polska potrzebuje takich ludzi #Konfitura
Patriotyzm to dla wielu flaga na profilu, orzeł na koszulce i obowiązkowe oburzenie, gdy ktoś niewystarczająco szanuje narodowe symbole. Ten trudniejszy patriotyzm jest znacznie mniej efektowny: szanować wspólną przestrzeń, przestrzegać przepisów i pamiętać, że po chodniku się nie jeździ samochodem.popularny_polityk
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Komentarze (99)
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Ludzie od lat żartują pod filmami Konfitury, a to oficjalne stanowisko polskiej policji, że nie wiedzą skąd samochód się bierze w miejscu, gdzie jedyny sposób dojazdu to p---------e sie przez chodnik xDDDDD
To państwo to mem, a ta instytucja to cyrk.
@KurnikoweKuriozum: Może nie przyjąć mandatu.
Odmowa przyjęcia mandatu karnego sprawia, że sprawa trafia do sądu rejonowego, a na Policji (jako oskarżycielu publicznym) spoczywa obowiązek udowodnienia winy.
@DuchZoliborza: @MistrzSumo: dalej można nie czytać bo już wiadomo, że wypowiedź idioty. Jeśli ktoś zgłasza / wzywa policję to nie jest samozwańczym szeryfem a sygnalistą.
Samozwańczy szeryf cechuje się tym, że nigdy nikogo nie wzywa - bo po co, skoro "władza" już tu jest?
Parkowanie na przejściu dla pieszych, jest pouczenie.
i jego dzieci