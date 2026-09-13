Emisje Google wzrosły o 48% od 2019 r. z powodu sztucznej inteligencji!
Google obiecywało zerową emisję netto do 2030 roku. Tymczasem ślad węglowy giganta skoczył o 48% od 2019 roku. Powód? Ogromne zapotrzebowanie na energię, jakiego wymaga integracja sztucznej inteligencji z produktami firmy.Tired_
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Komentarze (12)
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Koniec końców i tak tak będzie z pożytkiem dla wszystkich, bo skończy się praca w fabrykach smrodu. Niestety poprzedzi to ogromny kryzys i rewolucja społeczna, ale postępu się nie powstrzyma.
A w ogóle to jak blokujecie reklamy to jesteście zŁoDziEjAmi
USA i Chiny będą mieć wysoko wydajne modele i niskie emisje a UE wydając miliardy by przeskoczyć z A do C (z pominięciem B) nie będzie mieć tego i tego, i pieniędzy.
Takie myślenie, jak w tym artykule to wręcz twierdzenie, że należałoby zlikwidować transport samochodowy i wszystko nosić