I dzięki temu Google czy inny model AI wymysli jak w kolejnej fali technologicznej zmiejszyć żarłoczność na energie i jednocześnie ogarną jak zmiejszać emisje.

USA i Chiny będą mieć wysoko wydajne modele i niskie emisje a UE wydając miliardy by przeskoczyć z A do C (z pominięciem B) nie będzie mieć tego i tego, i pieniędzy.