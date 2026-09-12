Z racji tego, że wszyscy w okolicy mają światłowód od T-Mobile, to sytuacja wygląda tak, że przy podziale 1:64, a taki w GPON jest dopuszczalny, 2400Mbps jest dzielony na 64 klientów co daje około 38Mbps na klienta. Więc Twoje 54Mbps jest niezłym wynikiem. TV też zjada to pasmo. Burst w downlink daje dużą zmienność opóźnień i straty pakietów. I nic z tym nie zrobisz - najlepiej byłoby, żeby operator albo podzielił sieć Pokaż całość