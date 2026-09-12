Mirki, opisuję patologię, z jaką mierzę się na światłowodzie T-Mobile w Gorzowie Wlkp. (ul. Puszkina 44A, umowa nr FTTH1621703).
W lokalu jest czysty, lokalny monopol tego operatora – brak jakiejkolwiek alternatywnej infrastruktury. Korzystając z tej pozycji, operator odcina mi pasmo. Zamiast zakontraktowanych 900 Mb/s, transfer niezmiennie o każdej porze dnia i nocy oscyluje w granicach 40–60 Mb/s. O streamingu 4K czy graniu online można zapomnieć, bo pingi skaczą, a pakiety giną.
Jak to wygląda od kulis?
- Spławianie klienta: Tysiące pomiarów i zgłoszeń są odbijane ścianą biurokracji przez "Magenta Team", który żąda absurdalnych procedur, mimo że problem leży ewidentnie na ich porcie OLT / szafie ulicznej.
- Łaskawe ochłapy: Dali mi ostatnio jakiś śmieszny rabat na fakturze, co jest czystym przyznaniem się do winy, że usługa jest wadliwa – ale zamiast naprawić łącze, dalej trzymają mnie na 4% przepustowości.
- Bierność UKE: Urząd Komunikacji Elektronicznej, który powinien chronić konsumenta przed takimi praktykami, umywa ręce i sprawia wrażenie, jakby grał z operatorem w jednej drużynie.
Wyczerpałem ścieżki "polubowne". Właśnie poszedł oficjalny wniosek interwencyjny do centrali Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), żeby wreszcie ktoś pociągnął ich do odpowiedzialności za ten cyrk i zmusił UKE do pracy.
Ktoś z Was przerabiał podobny motyw z dławionym światłowodem na monohopolu? Jak z tym walczyć skuteczniej?
Komentarze (27)
najlepsze
https://cyfrowa.rp.pl/cyfryzacja/art45090761-za-darmo-dla-kazdego-uke-rozdaje-mierniki-polaczenia-internetowego-wystarczy-podac-adres
XGS może być rozwiązaniem bo
Pewnie nawet "zwykłe" speedtesty
@majonez12345745 rozwiń co znaczą Twoje "nocne" prędkości. Dlaczego mieszasz to z VPN.
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/uke-pomiar-szybkosci-internetu-miernik