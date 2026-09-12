orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

A w ogóle to jest jakieś kuriozum. "teza zawarta w pytaniu pana Jelonka miała charakter zniesławiający" - no to trzeba zacząć wsadzać wszystkie onety i wyborcze do pierdla bo u nich co drugie pytanie z tytułu to jest sugerowanie czegoś co nie miało miejsca.