TV Republika znów przegrywa w sądzie. Redaktor winien zniesławienia
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skazał Michała Jelonka, pracownika TV Republika, za pomówienie rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak. Jak przekazuje "Rzeczpospolita", kara to grzywna w wysokości 120 stawek dziennych, przy czym stawkę dzienną ustalono na 30 zł. Sąd zdecydował również o podaniu wyroku skazującego do publicznej wiadomości.gheost1410
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Aha, więc na tyle jest według sądu teraz warte czyjeś dobre imię, 120x30 = 3600, czyli 50zł mniej niż ustawowa najniższa krajowa, co za dotkliwa kara, na pewno następnym razem drugi raz się zastanowią, czy warto przeznaczyć jakąś 1/20 pensji redaktura na ewentualną grzywnę. Sędzia chyba lubi oglądać tą stację.
To jak z wiecznym remontem dachu w kościele, no ale widz republiki to podobny poziom IQ w okolicy 35-50 wiec nie trzeba się wysilać specjalnie.
A w ogóle to jest jakieś kuriozum. "teza zawarta w pytaniu pana Jelonka miała charakter zniesławiający" - no to trzeba zacząć wsadzać wszystkie onety i wyborcze do pierdla bo u nich co drugie pytanie z tytułu to jest sugerowanie czegoś co nie miało miejsca.
Prawica mimo zdefraudowania miliardow złotych wiecznie nienasycona
https://wykop.pl/link/8005195/kleczek-wali-polobrotowke-na-zywo-w-tv-republika
Kłeczek wali półobrotówkę na żywo w tv republika
A kto pierwszy tworzył "nietykalna grupe sędziowska"? Juz nie pamietasz jak Kaczyński przechwycil trybunal próbując rozmontowywać trójpodział wladzy hipokryto?
Nie wyniosłeś zadnych zasad z domu? Matka cie nie wychowała?
Troche wstydu bys mial w swoich klamstwach. Ha tfu
@4ntymateria: Poprawka, Ziobro chciał zastąpić jedną kastę swoją kastą. Gdyby Ziobro chciał zlikwidować kastę to wprowadziłby jedną prostą zmianę - sędzią może zostać tylko prawnik, który co najmniej 10 lat pracował zawodowo w sektorze prywatnym.
Bo kasta powstała przez system, sędziami zostają tylko ludzie którzy zaraz po studiach dostali się do państwowej, centralnej szkoły na aplikację sędziowską. Nigdy nie pracują jak normalny człowiek, tylko całe