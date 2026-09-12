Kolejny wirtualny twór,tylko na globalną skalę. Bajka dla przedsiębiorców rozliczających się na lewo, cała budowlanka i okolice.

Ultra nowoczesny, czyli wejdzie w AI na maxa, byleby nie zatrudnić człowieka.

A tak poza tym to bank kacapa, syna dyrektora gazpromu. No, ale to nie dobre o tym mówić, bo prowizje dobre.