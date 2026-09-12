Revolut przekazał oszustowi dokumenty i pełną historię transakcji
Napastnik wysłał fałszywe żądanie z domeny prawdziwej agencji rządowej. Według firmy ujawniono dane KYC, zdjęcia, IBAN-y i wypłaty; liczby klientów nie podano. Systemy i środki nie zostały naruszone.Palinek
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Komentarze (7)
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Ultra nowoczesny, czyli wejdzie w AI na maxa, byleby nie zatrudnić człowieka.
A tak poza tym to bank kacapa, syna dyrektora gazpromu. No, ale to nie dobre o tym mówić, bo prowizje dobre.
Jak można trzymać kasę w instytucji poza polską jurysdykcją, która nawet nie ma fizycznej siedziby, ani nie znajduje się pod nadzorem KNF.
@editores: wykopki, ostatnio nawet jeden p-------ł że normalne banki to teraz przeżytek bo jest revolut
Naprawdę nie musisz żyć pod kamieniem.
To się nazywa "paszportowanie". Jedna z cech UE