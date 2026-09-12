Hej, to znowu ja.
Jedna czarownica została upolowana, ale ja nie zamierzam odpuszczać. Postanowiłam podzielić się kolejnymi informacjami i dowodami, bo wierzę, że razem jesteśmy w stanie coś wreszcie zmienić.
Przestrzeń portali randkowych wymaga ostrożności – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Chęć ochrony przed oszustami, cyberprzemocą czy nieuczciwością dała początek zamkniętym grupom społecznościowym typu Tinder Alert.
W założeniu miały być przestrzenią wsparcia i ostrzegania. W rzeczywistości stają się miejscem bezkarnego linczu, zorganizowanego nękania i niszczenia ludzkiego życia na podstawie niezweryfikowanych donosów z anonimowych
- Anonimowy post: Użytkownik publikuje post z ukrytego profilu, stawiając drastyczne zarzuty (od "szukania tylko seksu", przez oszustwa finansowe, po p-----c psychiczną i fizyczną). (patrzcie zdjęcia)
- Brak cenzury wizerunku: Do opisu dołączane jest zdjęcie twarzy lub jej szczątkowe zasłonięcie, imię, wiek, miasto, a nieraz cały zrzut profilu z aplikacji randkowej.
- Akceptacja administracji: Moderatorzy zatwierdzają wpis bez żądania jakichkolwiek dowodów ani próby kontaktu z oskarżanym.
- Internetowy lincz: Społeczność wydaje wyrok w komentarzach, a oskarżony człowiek – nie mając pojęcia o istniejącym wpisie – nie ma żadnej możliwości obrony ani sprostowania.
Analiza konkretnych przypadków – od spraw takich jak historia Łukasza, przez oficjalne sądowe oświadczenie w sprawie Damiana, aż po reakcje samej administracji grup – pokazuje, że nie mamy już do czynienia z pojedynczymi błędami użytkowników, lecz z głęboką patologią systemową.
Mechanizm zniszczenia: Wyrok wydany w 5 minut
Proceder od dawna przebiega według tego samego, groźnego schematu:
Sprawa Damiana: Przestroga prawna i dowód na fabrykowanie kłamstw
Problem niezweryfikowanych oskarżeń przestał być jedynie teorią w momencie, gdy sprawa Damiana zakończyła się oficjalną ugodą i publikacją sprostowania. Autorka nieprawdziwych wpisów, Milena Wysocka, w oficjalnym oświadczeniu z 24 sierpnia 2026 roku wprost przyznała się do zorganizowanej nagonki.
W opublikowanych przeprosinach autorka odwołała m.in. zmyślone zarzuty o oszustwa matrymonialne i zły stan zdrowia, przyznając, że jej działania stanowiły:
- Uporczywe nękanie i zniesławianie: publikowanie nieprawdziwych informacji oraz upublicznianie wizerunku.
- Zorganizowany hejt: Działanie w zmowie z innymi osobami w celu celowego wygenerowania jak największych zasięgów postów.
- Celowe niszczenie reputacji: Dążenie do zniszczenia dobrego imienia i uniemożliwienia Damianowi nawiązywania relacji z ludźmi.
Przypadek ten jest twardym dowodem na to, że grupy randkowe stały się idealnym narzędziem w rękach osób szukających prywatnej zemsty, tworzących zorganizowane nagonki po odrzuceniu lub nieudanym związku.
„Kret znaleziony”: Gdy administracja chroni bańkę zamiast prawdy
Równie przerażająca jak same fałszywe oskarżenia jest reakcja osób zarządzających tymi grupami. Gdy prawda o pomówieniach wychodzi na jaw, a screeny wychodzą z grupy to zgadnijcie kto jest tym złym... oczywiście my. Osoby, które nie zgadzają się na takie działania.\
Administratorka grupy skomentowała to wprost:
"Kret znaleziony. [...] Wynoszenie posta z grupy i dymienie na X – tak samo słabe z tego względu, że naraża inne osoby. [...] Wasze bezpieczeństwo jest dla nas ważne!!"
W tym ujęciu „bezpieczeństwo” oznacza wyłącznie ochronę szczelności grupy i ukrywanie bezprawnych działań!!!!!
Zweryfikowałam w necie, że publikowanie zdjęcia, imienia i niezweryfikowanych zarzutów zarzutów to złamanie prawa do ochrony wizerunku (art. 81 Prawa autorskiego) oraz przestępstwo zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego). Nie ma to znaczenia, że zarzuty pochodziły z anonimowego konta.
Powiadomienie człowieka, że w sieci niszczy się jego godność, staje się „donosicielstwem”, a osoby zatwierdzające anonimowe kłamstwa stawiają się w roli ofiar internetowego rozgłosu.
Anonimowość to nie bezkarność: Co mówi prawo?
Sprawdziłam kwestie prawne i sprawa jest jednoznaczna: publikowanie zdjęcia, imienia i niezweryfikowanych zarzutów to złamanie prawa do ochrony wizerunku (art. 81 Prawa autorskiego) oraz przestępstwo zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego).
Fakt, że zarzuty pochodzą z anonimowego konta na grupie, nie ma dla sądu żadnego znaczenia. Natalia i Milena już bardzo boleśnie się przekonały, że ANONIMOWOŚĆ W SIECI NIE RÓWNA SIĘ BEZKARNOŚĆ!
Czas na odpowiedzialność i realne standardy
Historia Łukasza, sprawa Damiana i patologiczne reakcje administracji grup to jasny sygnał, że dotychczasowy model musi ulec natychmiastowej zmianie. Przestrzeń cyfrowa nie może być wyjęta spod prawa.
- Zakaz anonimowych oskarżeń imiennych: Jeżeli ktoś stawia wobec konkretnej osoby zarzuty natury karnej i publikuje jej wizerunek, musi występować pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz ponosić pełną odpowiedzialność prawną za swoje słowa.
- Obowiązkowa cenzura danych: Jakiekolwiek posty ostrzegawcze powinny obligatoryjnie posiadać zamazaną twarz oraz usunięte dane umożliwiające identyfikację.
- Prawna odpowiedzialność moderatorów: Administratorzy grup nie są bezkarni. Zatwierdzając niezweryfikowane wpisy naruszające dobra osobiste, stają się współodpowiedzialni za wyrządzoną krzywdę na gruncie prawa cywilnego i karnego.
Dziś fałszywe oskarżenia zniszczyły spokój Łukasza i Damiana. Jutro mogą uderzyć w dowolną kobietę lub mężczyznę, bo w świecie bez standardów wystarczy jeden zmyślony post, by wydać na kogoś wyrok. Czas skończyć z przyzwoleniem na samowolę pod przykrywką „walki o bezpieczeństwo”.
Załączam do wglądu zrzuty ekranu z grupy, na których widać, że KAŻDY post musiał zostać wcześniej zaakceptowany przez administrację. Znajdziecie tam treści, które nigdy nie powinny mieć miejsca – bezkarne pomówienia, publikowanie prywatnych historii i twarzy mężczyzn bez cienia dowodu. Nie ma tu ani krzty rzetelności.
Na początku oświadczenie Mileny dla przypomnienia.
I już się żegnam,
Wasza Jagna, a dla przyjaciół po prostu Jadzia <3 z miłością <3<3
Chciałabym również podziękować z całego serduszka użytkownikowi
pawel-pablitoa1985
Bez Twojego wsparcia nie odważyłabym się grzebać dalej! <3
A tutaj już treści tej grupy. Dodałam tylko część. Miłej lektury
Komentarze (20)
najlepsze
"Bo sobie makijaż zrobiłam to się zemszczę i dodam go na grupe"!!!!!
Kto to akceptuje? Jakim prawem takie posty są akceptowane?
PS. Nigdy nie zrozumiem tego p---------a typu "lovebombing", "karanie ciszą"... K---a... Jeśli przykładowo dziewczyna potraktowała mnie jak g---o, a nie miała ku temu powodów bo nic takiego nie zrobiłem względem niej, by tak mnie potraktowała, to mam za nią biegać i padać na kolana? Mam utrzymywać z nią relację? Kogoś p------o? Nie... Nieodzywanie się więcej do kogoś, to jest po prostu danie temu komuś do zrozumienia bez słów, że ma w---------ć
Jesteś jak ta Jagna co łupą orzechy dupała i strach nie wykopać.( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@jagna-z-bagna: Brzmi jak na dawnym wykopie. Ech.
Słynna akcja z Klaudiuszem była zaraz szeroko opisywana jako wielka manipulacja i tragedia tej laski, tutaj oczywiście media milczą, bo laski mają zmowę cipy i nie będą gniły tak karygodnego swojego zachowania