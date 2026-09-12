Hej, to znowu ja.

Jedna czarownica została upolowana, ale ja nie zamierzam odpuszczać. Postanowiłam podzielić się kolejnymi informacjami i dowodami, bo wierzę, że razem jesteśmy w stanie coś wreszcie zmienić.

Przestrzeń portali randkowych wymaga ostrożności – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Chęć ochrony przed oszustami, cyberprzemocą czy nieuczciwością dała początek zamkniętym grupom społecznościowym typu Tinder Alert.

W założeniu miały być przestrzenią wsparcia i ostrzegania. W rzeczywistości stają się miejscem bezkarnego linczu, zorganizowanego nękania i niszczenia ludzkiego życia na podstawie niezweryfikowanych donosów z anonimowych

Anonimowy post: Użytkownik publikuje post z ukrytego profilu, stawiając drastyczne zarzuty (od "szukania tylko seksu", przez oszustwa finansowe, po p-----c psychiczną i fizyczną). (patrzcie zdjęcia)

Brak cenzury wizerunku: Do opisu dołączane jest zdjęcie twarzy lub jej szczątkowe zasłonięcie, imię, wiek, miasto, a nieraz cały zrzut profilu z aplikacji randkowej.

Akceptacja administracji: Moderatorzy zatwierdzają wpis bez żądania jakichkolwiek dowodów ani próby kontaktu z oskarżanym.

Internetowy lincz: Społeczność wydaje wyrok w komentarzach, a oskarżony człowiek – nie mając pojęcia o istniejącym wpisie – nie ma żadnej możliwości obrony ani sprostowania.

Analiza konkretnych przypadków – od spraw takich jak historia Łukasza, przez oficjalne sądowe oświadczenie w sprawie Damiana, aż po reakcje samej administracji grup – pokazuje, że nie mamy już do czynienia z pojedynczymi błędami użytkowników, lecz z głęboką patologią systemową.

Mechanizm zniszczenia: Wyrok wydany w 5 minut

Proceder od dawna przebiega według tego samego, groźnego schematu:

Sprawa Damiana: Przestroga prawna i dowód na fabrykowanie kłamstw

Problem niezweryfikowanych oskarżeń przestał być jedynie teorią w momencie, gdy sprawa Damiana zakończyła się oficjalną ugodą i publikacją sprostowania. Autorka nieprawdziwych wpisów, Milena Wysocka, w oficjalnym oświadczeniu z 24 sierpnia 2026 roku wprost przyznała się do zorganizowanej nagonki.

W opublikowanych przeprosinach autorka odwołała m.in. zmyślone zarzuty o oszustwa matrymonialne i zły stan zdrowia, przyznając, że jej działania stanowiły:

Uporczywe nękanie i zniesławianie: publikowanie nieprawdziwych informacji oraz upublicznianie wizerunku.

Zorganizowany hejt: Działanie w zmowie z innymi osobami w celu celowego wygenerowania jak największych zasięgów postów.

Celowe niszczenie reputacji: Dążenie do zniszczenia dobrego imienia i uniemożliwienia Damianowi nawiązywania relacji z ludźmi.

Przypadek ten jest twardym dowodem na to, że grupy randkowe stały się idealnym narzędziem w rękach osób szukających prywatnej zemsty, tworzących zorganizowane nagonki po odrzuceniu lub nieudanym związku.

„Kret znaleziony”: Gdy administracja chroni bańkę zamiast prawdy

Równie przerażająca jak same fałszywe oskarżenia jest reakcja osób zarządzających tymi grupami. Gdy prawda o pomówieniach wychodzi na jaw, a screeny wychodzą z grupy to zgadnijcie kto jest tym złym... oczywiście my. Osoby, które nie zgadzają się na takie działania.\

Administratorka grupy skomentowała to wprost:

"Kret znaleziony. [...] Wynoszenie posta z grupy i dymienie na X – tak samo słabe z tego względu, że naraża inne osoby. [...] Wasze bezpieczeństwo jest dla nas ważne!!"

W tym ujęciu „bezpieczeństwo” oznacza wyłącznie ochronę szczelności grupy i ukrywanie bezprawnych działań!!!!!

Zweryfikowałam w necie, że publikowanie zdjęcia, imienia i niezweryfikowanych zarzutów zarzutów to złamanie prawa do ochrony wizerunku (art. 81 Prawa autorskiego) oraz przestępstwo zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego). Nie ma to znaczenia, że zarzuty pochodziły z anonimowego konta.

Powiadomienie człowieka, że w sieci niszczy się jego godność, staje się „donosicielstwem”, a osoby zatwierdzające anonimowe kłamstwa stawiają się w roli ofiar internetowego rozgłosu.

Anonimowość to nie bezkarność: Co mówi prawo?

Sprawdziłam kwestie prawne i sprawa jest jednoznaczna: publikowanie zdjęcia, imienia i niezweryfikowanych zarzutów to złamanie prawa do ochrony wizerunku (art. 81 Prawa autorskiego) oraz przestępstwo zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego).

Fakt, że zarzuty pochodzą z anonimowego konta na grupie, nie ma dla sądu żadnego znaczenia. Natalia i Milena już bardzo boleśnie się przekonały, że ANONIMOWOŚĆ W SIECI NIE RÓWNA SIĘ BEZKARNOŚĆ!

Czas na odpowiedzialność i realne standardy

Historia Łukasza, sprawa Damiana i patologiczne reakcje administracji grup to jasny sygnał, że dotychczasowy model musi ulec natychmiastowej zmianie. Przestrzeń cyfrowa nie może być wyjęta spod prawa.

Zakaz anonimowych oskarżeń imiennych: Jeżeli ktoś stawia wobec konkretnej osoby zarzuty natury karnej i publikuje jej wizerunek, musi występować pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz ponosić pełną odpowiedzialność prawną za swoje słowa.

Obowiązkowa cenzura danych: Jakiekolwiek posty ostrzegawcze powinny obligatoryjnie posiadać zamazaną twarz oraz usunięte dane umożliwiające identyfikację.

Prawna odpowiedzialność moderatorów: Administratorzy grup nie są bezkarni. Zatwierdzając niezweryfikowane wpisy naruszające dobra osobiste, stają się współodpowiedzialni za wyrządzoną krzywdę na gruncie prawa cywilnego i karnego.

Dziś fałszywe oskarżenia zniszczyły spokój Łukasza i Damiana. Jutro mogą uderzyć w dowolną kobietę lub mężczyznę, bo w świecie bez standardów wystarczy jeden zmyślony post, by wydać na kogoś wyrok. Czas skończyć z przyzwoleniem na samowolę pod przykrywką „walki o bezpieczeństwo”.

Załączam do wglądu zrzuty ekranu z grupy, na których widać, że KAŻDY post musiał zostać wcześniej zaakceptowany przez administrację. Znajdziecie tam treści, które nigdy nie powinny mieć miejsca – bezkarne pomówienia, publikowanie prywatnych historii i twarzy mężczyzn bez cienia dowodu. Nie ma tu ani krzty rzetelności.

Na początku oświadczenie Mileny dla przypomnienia.

I już się żegnam,

Wasza Jagna, a dla przyjaciół po prostu Jadzia <3 z miłością <3<3

Chciałabym również podziękować z całego serduszka użytkownikowi

pawel-pablitoa1985

Bez Twojego wsparcia nie odważyłabym się grzebać dalej! <3