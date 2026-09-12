Ciekawe ile rudy tusku zapłacił huti za dziabnięcie tej rury. Przecież to oczywiste, że on im to kazał. Ropa pójdzie znowu w górę za nią paliwa a drogie paliwa to wincyj kasy z vatu i akcyzy dzięki czemu będą mogli więcej kraść.

Pissoski przekaz dnia na nadchodzące dni...