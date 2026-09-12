Ropa pójdzie w górę. Zagrożone dostawy do Polski. Saudowie zamknęli rurociąg
Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg Wschód-Zachód po ataku dronów. Cena ropy znów przebiła 100 dolarów za baryłkę i grozi dalszymi wzrostami. Jeśli wstrzymanie działania rurociągu się utrzyma, zagrożone mogą być dostawy do Polski.Sabr
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Komentarze (27)
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Wykopki kibicowały trumpowi przy okazji wyborów to niech teraz ten sam uśmiech im zostanie na twarzach jak beda tankowac swoje gruzy w drodze do januszexów albo kupujac produkty drozsze o wzrost cen logistyki
Tak sie kończy wybieranie na prezydenta populistycznego oszusta i pdfa uprawiajacego otwarcie insider trading. Czego innego sie spodziewaliscie frajerzy?
Konserwatyści podpalają świat ale nie na co liczyć, że w ich pustych głowach nastanie jakąkolwiek refleksja.
Pissoski przekaz dnia na nadchodzące dni...
Mam nadzieje na 20 pln/litr i więcej ( ͡° ͜ʖ ͡°)