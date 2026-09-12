Apollo 13: Co poszło nie tak. Zapis rozmów, sekunda po sekundzie.
Autentyczne rozmowy między pilotami a obsługą naziemną. Od wystrzelenia w kosmos, aż do powrotu na ziemię. Genialny materiał, wszystko opisane ze szczegółami. Wszystko zaczyna się od 32 min. Gorąco polecam. Akcja napięta jak plandeka na Monowskim Starze.Etyczna_Pogarda
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Komentarze (6)
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P.S.
Zapomniałeś o tagu #gruparatowaniapoziomu :-)
Statek, samolot, kontenerowiec, znów samolot... Zawsze coś się spieprzy jak jest na nim.