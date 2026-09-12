Przełom w Holandii. Mecze będą zakończone, jeśli zostanie użyta pirotechnika.
Od teraz obowiązuje zasada: jeśli użyta zostanie pirotechnika, mecz zostaje natychmiast zakończony, a wszyscy na stadionie mogą wracać do domów powiedział Van Weel w rozmowie z holenderskim dziennikiem "AD"._RaveN
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Komentarze (28)
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@kstarzec89: Najpierw musisz poznać definicję słowa walkover w piłce nożnej.
Mi race nie przeszkadzają, chyba, że miałbym je przemycać w dupie.
Ogolnie do piłki dokleiła się gangsterka i patusiarnia. Ileż byłoby spokojniej na trybunach gdyby huligani bili się o to czy lepsza jest Kiełbasa Śląska czy podwawelska, a po wielkiej bitwie w lesie, rozpalaliby nielegalne ognisko i smażyli kielbaski
W razie czego Batyr , wróć…. Nawrocki ułaskawi.
Taka impreza mogłaby wyglądać tak
- Najpierw jakieś wyzwiska
- Potem PDW dla gości z maczetami czy z dragami
- N-----------o
- Wszyscy szczęśliwi wracają