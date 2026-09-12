Próbują ucywilizowac ten sport, ale czy to możliwe?

Mi race nie przeszkadzają, chyba, że miałbym je przemycać w dupie.

Ogolnie do piłki dokleiła się gangsterka i patusiarnia. Ileż byłoby spokojniej na trybunach gdyby huligani bili się o to czy lepsza jest Kiełbasa Śląska czy podwawelska, a po wielkiej bitwie w lesie, rozpalaliby nielegalne ognisko i smażyli kielbaski