TAXI WPR 7323Y niszczy rower SAMOCHODOZY
Film nie potrzebuje opisu, bo sam w głównej mierze składa się z opisu, ale dodam tylko, że rower "zimowy" po zimie ma prawo wyglądać marnie, co nie przekłada się na jego użyteczność. Łańcuch i inne elementy ulegające korozji wymienia się po ustaniu opadów śniegu oraz soli drogowej.Vraagno
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Komentarze (80)
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@wykopwykopwykop1: Dzisiaj prowokowałem kierowców. To znaczy szedłem chodnikiem do sklepu.
Mam szalony pomysł, jak kierowcy nie będą jeździć po chodniku to kanał mu padnie. Może zrobicie mu na złość i nie będziecie jeździć po chodniku?
@wykopwykopwykop1: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że".
No ale jak ktoś jemu zrobi zdjęcie to od razu problem i ból dupska. Goni samochód gościa który zrobił mu fotkę aż obrywa gazem. No to goni znowu żeby "uniknąć jego ucieczki". W główce się uroiło że on jest policjantem i prowadzi interwencje więc jego ofiara nie ma prawa odjechać? Czemu ten wariat jeszcze nie siedzi w
Tam się normalnie jeździ się autem po rowerach ?
To że ktoś ma jakąś odchyłkę mesjanistyczną nie znaczy że trzeba schodzić do jego poziomu.
A tu ktoś jawnie:
- użył narzędzie przeciwko bliźniemu swemu (gaz)
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Walić w samochód i krzyczeć że kierowca ma wyłazić. Ten człowiek jest chory. Zatrzymał
@FeetFan: Dla czego tak na pisałeś? (╥﹏╥)