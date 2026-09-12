Agresywny psychopata każdego nagrywa i prowokuje, później jeszcze jego ofiary biorą udział w jego patostrimie.



No ale jak ktoś jemu zrobi zdjęcie to od razu problem i ból dupska. Goni samochód gościa który zrobił mu fotkę aż obrywa gazem. No to goni znowu żeby "uniknąć jego ucieczki". W główce się uroiło że on jest policjantem i prowadzi interwencje więc jego ofiara nie ma prawa odjechać? Czemu ten wariat jeszcze nie siedzi w Pokaż całość