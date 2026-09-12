Generalnie chat zrobił to co powinien, tzn. wspiera choroby psychiczne użytkowników aby być tolerancyjnym i inkluzywnym. Logiczne że wspieranie wyparcia i urojeń kończy się źle.



Inżynierowie naprawią ten błąd a później chat psychicznie choremu chłopu powie że nie jest babą tylko chłopem bo baby nie mają pindoli. I znowu wtedy to chłop oskarży OpenAI o transfobię. Tak jakby branie hormonów i operacja z dziedziny medycyny estetycznej polegająca na wycięciu jajec skończyła się Pokaż całość