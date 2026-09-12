Pozwał OpenAI za to, że ChatGPT wmawiał mu, że jest Jezusem
34-latek z Kalifornii pozwał OpenAI, twórców ChatGPT, za to, że czatbot, będąc świadomy zaburzeń psychicznych mężczyzny, napędzał jego manię, m.in. poprzez twierdzenia, że jest Jezusem. Rozmowy ze sztuczną inteligencją skończyły się dla 34-latka źle.GrimoaldStarszy
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Komentarze (30)
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@argonauta1000:
Rachunek za leczenie będzie wysłany pocztą.
@argonauta1000:
Parkowałem kiedyś na chwilę przy ogrodzeniu Kobierzyna, krakowskiego psychiatryka, i tam na ogrodzie szpitalnym szła grupa kuracjuszy. I jeden zostawał w tyle, i ktoś z tej grupy w pewnym momencie zawołał:
Rembrandt,
-Ciagle zamieniam wode w wino, wytłumaczysz to?!!
AI: oo mój Jezu....
Inżynierowie naprawią ten błąd a później chat psychicznie choremu chłopu powie że nie jest babą tylko chłopem bo baby nie mają pindoli. I znowu wtedy to chłop oskarży OpenAI o transfobię. Tak jakby branie hormonów i operacja z dziedziny medycyny estetycznej polegająca na wycięciu jajec skończyła się
Aha.
To można by łatwo pogodzić z postulatem parytetów inkluzywności XD Takie "two birds with one stone".