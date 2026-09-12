Kraków: deweloper uszkodził skarpę, za naprawę zapłaci miasto
Przy budowie Rękawki 32 podcięto skarpę. Specjaliści potwierdzili spadek jej stateczności. Zabezpieczenie może kosztować Kraków 3 miliony złotych.byferdo
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Przy budowie Rękawki 32 podcięto skarpę. Specjaliści potwierdzili spadek jej stateczności. Zabezpieczenie może kosztować Kraków 3 miliony złotych.byferdo
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Komentarze (12)
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Jak jest uszkodzenie skarpy to już jest "Deweloper" a nie "Miasto" jak przychodzi do płacenia to nagle jest "Miasto" a nie "Deweloper"
@byferdo: jak chodzi o opłaty
To teren miejski i miasto płąci.
nie może zapłacić bo nie zarabia pieniędzy. ludzie z tego miasta zapłacą a nie "miasto".Miasto nie jest instytucją samodzielnie zarabiającą i samodzielnie odprowadzającą składki np na ZUS