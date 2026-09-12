Opodatkować aż się osrają, a to co wysrają opodatkować jeszcze raz

My wysyłamy fejsbukom, amazonom i tym podobnym bardzo realne pieniądze za kompletnie wirtualne reklamy w pakiecie z oszustwami i dezinformacją.

My bez reklam, dezinformacji i oszustw przeżyjemy, oni bez naszych pieniędzy - nie.