Brzoska walczy z Facebookiem nie tylko dla siebie. Nastroje się radykalizują
"Jeśli miliarder, przedsiębiorca i innowator, jakim jest Rafał Brzoska, poczuł się na chwilę bezradny wobec największej platformy społecznościowej na globie, to jak mają się czuć miliardy pozostałych jej użytkowników?" - ciekawy artykuł o tym, jak zmieniło się postrzeganie mediów społecznościowych.LukaszSZCZ
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Komentarze (21)
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Jak to pan miliarder może zostać potraktowany jak plebs. Zapierniczaj na smieciowce i jeszcze się musisz zainteresować dobrym imieniem swojego pana
Bawi mnie nazywanie "radykalnym stanowiskiem" postawy gdzie firma która zarabia na pokazywaniu innym jakiejś treści ma odpowiadać za tą treść. Tak to powinno wyglądać od pierwszego dnia gdy pojawiła się reklama w Internecie no ale łapówki od Big Tech i wciskanie kitu że to CENZURA zamknęły temat.
My wysyłamy fejsbukom, amazonom i tym podobnym bardzo realne pieniądze za kompletnie wirtualne reklamy w pakiecie z oszustwami i dezinformacją.
My bez reklam, dezinformacji i oszustw przeżyjemy, oni bez naszych pieniędzy - nie.
Tak samo ( ͡° ͜ʖ ͡°) Cieszę się, że facebook nie traktuje lepiej bogaczy
oczywiście przy okazji odwala kawał dobrej roboty
To zupełnie jak kurierzy którzy dla niego pracują na b2b a chcieliby umowę o pracę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Kurierzy nie muszą pracowac w InPoscie jak im sie warunki nie podobają
- Jak Brzoska odpuści i nawet zamknie konto na FB, to przekrety z jego twarzą dalej będą