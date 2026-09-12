Ucieczka przed grupą Speed zakończyła się kraksą. Dwóch nastolatków rozbiło elek
Dwóch nieletnich motocyklistów nie zatrzymało się do kontroli drogowej i zaczęło uciekać przed policjantami. Obaj stracistarnak
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Dwóch nieletnich motocyklistów nie zatrzymało się do kontroli drogowej i zaczęło uciekać przed policjantami. Obaj stracistarnak
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Komentarze (39)
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Na szczęście to, że żadna postronna osoba nie ucierpiała. W dupie mam zdrowie nastoletnich bandytów drogowych.
Nastolatki maja nasrane we łbie, ich rodzice powinni dostac porządna karę finansową, która może byc ich zmotywowala do wychowywania swoich dzieci.
Jak dorosną ci ludzie i juz będą glosowac na brauna który chce usunac fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości to tez musza jakos dojechać do swojego kolchozu robic za minimalna i generowac podatki wiec w dluzszej perspektywie
@michalbialekwewlasnejosobie: Oni wszyscy w ich wieku grali w ciszy w szachy. └[⚆ᴥ⚆]┘
Kiedys mnie też złapali z ziomkiem na wska 125 (na trójce), to raz że jak miałem z 14 lat, może 13, dwa zatrzymalismy się, my przecież żadnych