pokolenie 67, inteligencji im brakuje trochę żeby chociaż dobić do tych 80, normalnie by się zatrzymali, policja by ich spisała, rodzice bo te fury by przyjechali, mandacik sowity tym bardziej jak w ogóle papierów nie mają, a teraz sprawy, kuratory, mandaty etc, ale 67 xd.



Kiedys mnie też złapali z ziomkiem na wska 125 (na trójce), to raz że jak miałem z 14 lat, może 13, dwa zatrzymalismy się, my przecież żadnych Pokaż całość