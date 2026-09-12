Był kiedyś na TVP serial pokazujący tych bieszczadzkich zakapiorów, ich historie i życie. Bieszczady przyciągały specyficzny typ człowieka, często poszukującego sensu w życiu i zmęczonego wieczną gonitwą za króliczkiem, którego nie da się dogonić. Ci ludzie rzucali pracę, którą mieli, zostawiali dotychczasowe życie za sobą i zaczynali od nowa tam, na końcu świata.

Najsłynniejszym z nich był Majster Bieda, opisany w piosence. Ale było ich tam wielu, znali się, spotykali, stworzyli ciekawą Pokaż całość