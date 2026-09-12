Ostatnia stara pracownia w Bieszczadach
Adam Łysy Glinczewski prowadzi ostatnią starą pracownię rzemieślniczą w Bieszczadach. Przyjechał w te strony ponad 40 lat temu z Wrocławia i już nie wrócił do rodzinnych stron. Zbudował prowizoryczny warsztat, który stoi do dzisiaj. - Każdy wie, że prowizorki trzymają się najdłużej. Warsztat stoinawrotkatv
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Komentarze (4)
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Najsłynniejszym z nich był Majster Bieda, opisany w piosence. Ale było ich tam wielu, znali się, spotykali, stworzyli ciekawą