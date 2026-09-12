BUDŻET OBYWATELSKI

To ludzie decydują na co idzie kasa.



Inaczej, to jest jak wykop, gdzie to my decydujemy co jest wykopane.



To co dalej Robimy budżet obywatelski gdzie mieszkańcy miasta decydują, a potem ktoś przychodzi i mówi, że to wszystko "c---a warte" i już nie ma? Tylko uwaga, ten decydujący może mieć inne zdanie niż WY Pokaż całość