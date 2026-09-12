KRAKÓW ma las w skrzynce!
Tak krakowska urzędnicza MAFIA KOLESI kradnie pieniądze z budżetu. Trzeba w końcu wymieść całą tę krakowska skorumpowana Stajnie Augiasza. Miszalski to tylko wierzchołek góry lodowej..Pan_krecik
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Tak krakowska urzędnicza MAFIA KOLESI kradnie pieniądze z budżetu. Trzeba w końcu wymieść całą tę krakowska skorumpowana Stajnie Augiasza. Miszalski to tylko wierzchołek góry lodowej..Pan_krecik
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Komentarze (15)
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Powodzi się partyjnym szumowinom..
¯\(ツ)/¯
jak kiedyś z warszawiakami jechałem autokarem na imprezę do Rumunii to jak zobaczyli krowę to była konkretna ekscytacja... zdjęcia telefony do rodziny... k---a paranoja... ale fakty są takie, że wielu z nich nie było nigdy poza warszawą... nigdzie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To ludzie decydują na co idzie kasa.
Inaczej, to jest jak wykop, gdzie to my decydujemy co jest wykopane.
To co dalej Robimy budżet obywatelski gdzie mieszkańcy miasta decydują, a potem ktoś przychodzi i mówi, że to wszystko "c---a warte" i już nie ma? Tylko uwaga, ten decydujący może mieć inne zdanie niż WY