Piesiewicz prał pieniądze z przestępstwa w PKOLu?
Prokuratura prowadzi śledztwo: Massimo Fund, spółka bez zysków, bez przychodów pożyczyła PKOl 3 mln zł. Pieniądze dla PKOlu pożyczyła z innych źródeł - nie wiadomo jakich. Spółka nie ma majątku ani pracowników.Sabr
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Komentarze (18)
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Czyli jak to, tylu urzędników badało PKOL i niczego nie znaleźli? To po co oni są i biorą pieniądze?
a jak już to:
1. zmuszał go owsiak
2. rządzi tusk
3. stanowski dobrą robotę robi
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