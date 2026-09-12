Kontrola NIK w PKOL była w 2025 roku - nic nie wykazała

Wewnętrzna kontrola PKOL - 2024 rok

Kontrola KAS - 1 stycznia 2023

Kontrola Komisji Rewizyjnej PKOl z Ministerstwa Sportu 2023-2024



Czyli jak to, tylu urzędników badało PKOL i niczego nie znaleźli? To po co oni są i biorą pieniądze? Pokaż całość