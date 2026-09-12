58 proc. scamów zgłaszanych w Polsce pochodziło z platform Mety
Dane Revoluta wskazują, że platformy Mety odpowiadały za 58 proc. scamów zgłaszanych przez klientów w Polsce. Policja szacuje straty Polaków z internetowych oszustw w latach 2023-2025 na ponad 1,8 mld zł.Palinek
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Komentarze (7)
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I teraz ty jako kowalski załóż sobie stronę i tez tak sproboj
Można być pewnym że Meta napewno ograniczy ilość tego scamu, ponieważ zależy
- coraz większą polaryzację społeczną, od polityki po gry komputerowe
- idealne narzędzie wpływu i propagandy na społeczeństwo dla agentów lokalnych jak i obcych
- platformę scamów i oszustw
- ogłupianie społeczeństwa sterowanymi algorytmami przez wrogich Polsce właścicieli platform
- potencjalne zagrożenie państwa transferem wrażliwych danych (np wojskowych) do wrogich sił