Najlepsze jest że nawet jak CERT zgłasza oszustwa do Mety to Facebook tego nawet większości nie zdejmuje. Był nawet wyciek wewnętrznych maili gdzie pracownicy zrobili dzienną listę top 10 najbardziej bezczelnych scamów, ale management nie pozwolił im ich wszystkich usuwać. Jest też info gdzie zrobili tak że reklama musi mieć minimum 100k zgłoszeń że to scam żeby w ogóle to było rozpatrzone.