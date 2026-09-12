No nie powiem, zabawnie czyta się te artykuły. Poziom manipulacji jest tam wręcz kuriozalny.



Tytuł sugeruje jakoby "p-----c domowa poddaje w wątpliwość ławnika" (co może sugerować, że ów ławnik jest podejrzany) a później dowiadujemy się, że "no wprawdzie nie wiemy kim jest ów ławnik ale kiedyś był tu taki inny ławnik, co był oskarżony o p-----c domową. Niestety nikt w sądzie nie był w stanie tego potwierdzić ale niesmak pozostał."



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