Media w USA zaczęły szcucie na ławnika z procesu Lindsay Clancy
Niezłomny ławnik, który zablokował uniewinnienie Lindsay Clancy, okazał się czarnym mężczyzną. Liberalne media rozpoczęły kampanię doxxingu i szczucia mimo, że takie działania są zagrożone karą 20 lat więzienia.Manah
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Komentarze (37)
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@rafal-lewandowskiJitsu: Jest jakaś szansa, że nauczysz się różnicy między "ą", a "om"?
Tytuł sugeruje jakoby "p-----c domowa poddaje w wątpliwość ławnika" (co może sugerować, że ów ławnik jest podejrzany) a później dowiadujemy się, że "no wprawdzie nie wiemy kim jest ów ławnik ale kiedyś był tu taki inny ławnik, co był oskarżony o p-----c domową. Niestety nikt w sądzie nie był w stanie tego potwierdzić ale niesmak pozostał."
Pozostaje jeszcze
Choć jest ryzyko, że ktos go ukatrupi
jacyś przypadkowi żule i przechodnie debatujący o moralności i odpowiedzialności xD