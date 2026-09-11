Grupka nastolatków terroryzuje rzeszowskie osiedle. Zatrzymują auta
Mieszkańcy osiedla Budziwój w Rzeszowie zmagają się z prowokacyjnym zachowaniem nastolatków. Młodzi ludzie blokują lokalne drogi, celowo zatrzymują przejeżdżające samochody i zakłócają spokój.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (57)
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I, jak juz mieszkancy zmadrzeja i dojrzeja do takiego rozwiazania, to nalezy miec nadzieje, ze niebiescy dalej beda gdzie sa teraz - czyli ich nie bedzie :D
Jak będzie w------l to dopiero wtedy niebiescy zaczną się interesować bo prasa bo wreszcie coś zaszło co jest w kodeksie punktowane
Chyba blachosmrody zabijajom dzieci
Szybko oczyściłby drogę z takich grupek
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Policja mówi to samo: – Tu wychodzi rodzicielska praca: rozmowy, które są systematycznie powtarzane , wdrażane dzień w dzień. Wtedy to dziecko wie, co jest dobre, a co nie, jak powinno się zachować, a jak nie – podkreśla Magdalena Żuk.
Za komuny rozmawiała milicja przy pomocy gumowej pałki i dołka a czasem ścieżki zdrowia. Miel dobre rezultaty a tu?
Tu moze byc podobnie i sie za jakis czas okaze ze w grupie jest synalek posla albo ordynatora i policja predzej da mandat komus kto na nich zatrabi
A wystarczyło zostać przy sprawdzonych procedurach kształtowania szlachetnych postaw życiowych.